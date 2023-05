Finalement, la liste des nouveautés Disney+ de mai 2023 n'était pas complète. La société aux grandes oreilles a fait une grosse annonce. Les abonnés pourront (re)voir « gratuitement » une saga emblématique avant de découvrir le prochain volet au cinéma.

L'intégrale Indiana Jones annoncée sur Disney+

Avant la sortie en salles du très attendu Indiana Jones 5, Disney+ révèle que l'ensemble des quatre films de la saga seront bientôt disponibles. Oui, les quatre, y compris Le Temple Maudit ainsi que le Royaume du crâne de cristal, deux épisodes qui divisent. Hasard du calendrier ? Pas vraiment. La plateforme de SVOD avait prévu son coup.

Lors de la présentation Upfronts de The Walt Disney Company, Kathleen Kennedy, la directrice générale de Lucasfilm, a annoncé que les films de la saga Indiana Jones seraient disponibles sur Disney+ à partir du 31 mai. Les fans pourront ainsi voir ou revoir Indiana Jones et Les Aventuriers de l'arche perdue, Indiana Jones et le Temple Maudit, Indiana Jones et la Dernière Croisade et Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal, en amont de la sortie en salle du cinquième volet, Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, le 28 juin. Via communiqué de presse.

À l'instar des nouveaux films et séries qui arrivent chaque mois, pas besoin de repasser à la caisse. Ce sera disponible sans surcoût sur Disney+. Pourquoi un ajout aussi tardif ? Disney ne possède pas les droits des quatre premiers films Indiana Jones. C'est une autre société de production, Paramount, qui avait la mainmise sur les longs-métrages.

Comme souligné par Disneyphile, un accord a été signé en 2013 entre les deux entreprises qui autorisent la firme de Mickey à produire de nouveaux projets, sous réserve de royalties reversées à Paramount. Le deal a donc évolué pour permettre la sortie d'Indiana Jones 1 à 4 sur Disney+. Une garde néanmoins partagée puisque Paramount+ continuera de les diffuser de son côté.

Extrait du blu-ray 4K d'Indiana Jones et les Aventuriers de l'arche perdue (crédits : highdefdiscnews).

Un cadeau pour la sortie d'Indiana Jones 5

Voilà donc le joli cadeau de Disney+ à ses abonnés dans le cadre de la sortie d'Indiana Jones and the Dial of Destiny. Un volet aussi attendu que redouté par les cinéphiles. Un extrait d'une scène d'action a suscité différentes réactions. Quand certains sont totalement sous le charme, avec cette sensation d'avoir un nouveau volet qui respecte l'ambiance des vieux films, et tempèrent les internautes qui voudraient enterrer cet épisode, sans même l'avoir vu, d'autres sont bien moins emballés.

Les plus sceptiques estiment par exemple que la séquence paraît trop fausse. « Tellement de CGI » (@SamwiseTheWise) peut-on lire sur Twitter. Un ou une autre twittos a lui fait le choix de s'en remettre à l'avis de Spielberg. Le réalisateur a pu regarder tranquillement Indiana Jones 5. Et selon lui, c'est une réussite totale et il en est le premier surpris.

« Il y a deux nuits, j'ai fait l'expérience d'Indiana Jones et le Cadran de la Destinée. Bob Iger (ndlr : le patron de The Walt Disney Company) a organisé une projection avec de nombreux dirigeants de Disney, et j'y suis allé avec le réalisateur James Mangold. Tout le monde a adoré le film. C'est vraiment, vraiment un bon film Indiana Jones. Je suis très fier de ce que Jim en a fait. Lorsque les lumières se sont rallumées, je me suis tourné vers tout le monde et j'ai dit « Merde ! Je pensais que j'étais le seul à savoir comment en faire un ! » a-t-il expliqué à Variety.

Indiana Jones 5 sortira le 28 juin 2023 au cinéma en France. Pour une arrivée sur Disney+, il va falloir attendre longtemps, très longtemps, comme pour Avatar 2. Remerciez la chronologie des médias chez nous.