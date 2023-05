Blade est un long-métrage sorti en 1998. Premier volet de la trilogie du chasseur de vampires, il a participé à faire de Wesley Snipes un acteur incontournable des films d'action, et en particulier avec sa suite réalisé par Guillermo del Toro. 20 ans après le troisième film, le super-héros Marvel va avoir le droit à un reboot. Sobrement intitulé Blade, celui-ci sera le 36ème film du MCU. C'est également lui qui conclura la Phase V. Mais une nouvelle tombée ce week-end ne rassure pas vraiment à son sujet.

Un changement de dernière minute inquiétant pour Blade

Selon Kevin Feige, le tournage de Blade devrait débuter dans les semaines à venir. Mahershala Ali (Luke Cage, Moonlight...) s'apprête à enfiler le costume du chasseur de vampires. Pour rappel, le personnage a été brièvement introduit dans le MCU lors d'une scène post-générique des Eternels, en 2021. On espère qu'il aura le droit à un excellent traitement scénaristique, mais une nouvelle rapportée par The Hollywood Reporter inquiète. On apprend ainsi qu'un nouveau scénariste vient de rejoindre les rangs du reboot. Il rejoint donc Stacy Osei-Kuffour et Michael Starrbury, qui ont tous deux travaillé dessus.

Mais alors, de qui s'agit-il ? Eh bien de Nic Pizzolatto, connu pour avoir créé la série à succès True Detective. Peut-être est-ce d'ailleurs là le seul élément rassurant, puisque l'on sait que l'homme est capable du meilleur. Il ne devrait a priori pas repartir de zéro, mais simplement compléter et modifier certains pans du scénario. Après tout, on n'est plus à ça près.

Woody Harrelson et Matthew McConaughey dans True Detective

Une production compliquée pour le film Marvel

Le reboot de Blade fait partie de ces films à la gestation aussi longue que semée d'embûches. Annoncé en juillet 2019, le dernier film de la Phase V du MCU a été reporté à plusieurs reprises, pour diverses raisons. Trois scénaristes différents ont ainsi travaillé sur le projet, mais également plusieurs réalisateurs. En octobre 2022, Bassam Tariq a ainsi décidé de quitter le navire en raison de problèmes d'emploi du temps. Il reste producteur délégué, mais c'est Yann Demange qui l'a remplacé en tant que réalisateur. C'est d'ailleurs à ce moment là que le scénario a connu une première réécriture.

Le journaliste Jeff Sneider avait rapporté à l'époque que le premier script était ridiculement peu fourni et ne comprenait presque aucune scène d'action. On espère que la situation a évolué depuis. Même Stephen Dorff, acteur qui a tourné dans la trilogie originale, n'a pas confiance en ce projet. Il n'avait pas hésité à le qualifier de "Blade pour ados" dont "tout le monde va se moquer", plus tôt cette année. Bref, les studios Marvel vont devoir se montrer très rassurants quand ils dévoileront les premières images de Blade.