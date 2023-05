Comme chaque film Marvel, qu'on le veuille ou non, Les Gardiens de la Galaxie 3 est très attendu. Et il est grand temps de voir ce que la presse en pense. Top ou flop au programme ?

Les Gardiens de la Galaxie 3 sort au cinéma et comme toujours avec un film Disney et plus encore Marvel, l'attente est grande. Qu'on soit allergique ou fans du monde des super-héros, il faut bien admettre que ce type de blockbuster a le talent pour attirer les foules dans les salles obscures. D'autant que les deux premiers épisodes furent très bons et ont reçu dans l'ensemble de très bonnes critiques, qu'il s'agisse de la presse ou du public. En est-il de même pour la dernier épisode de la trilogie ? C'est ce que nous allons voir ensemble, le tout SANS SPOIL.

Un épisode pour conclure la saga en beauté ?

Comme James Gunn lui même avait pu le laisser deviner, Les Gardiens de la Galaxie 3 s'attarde sur l'histoire de Rocket Raccoon à travers de nombreux flashbacks. Et pour nos amis de chez CineSerie le réalisateur réussit à nous « cueillir émotionnellement » au point de provoquer un état de « larmes et tendresse » . De fait, le site trouve le film très impactant avec ses personnages, malgré une intrigue générale un peu paresseuse. Les Gardiens de la Galaxie 3 est en tout cas décrit comme « le meilleur film du MCU depuis Avengers : Endgame » . Rien que ça, de quoi donner envie, non ?

Rocket est au centre du film.

Pour le site Premiere, on est également dans du très positif et il est question « d'une conclusion spectaculaire et émouvante » en se demandant même par quel miracle James Gunn performe là où beaucoup d'autres réalisateurs se cassent les dents dans le MCU, comme récemment avec Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Une nouvelle fois le média souligne que « la grande qualité du film tient dans les liens et les motivations de chaque membre du groupe des gardiens » . Visiblement le casting est une franche réussite et les personnages sont toujours aussi attachants. La direction artistique et les effets spéciaux sont même du plus bel effet, loin des SFX décevants des autres films. Car ici c'est fait avec goût.

Le meilleur du MCU depuis Endgame

De l'autre coté de l'Atlantique, aux USA, pays essentiel pour le succès d'un film Marvel, l'enthousiame est le même. TheWrap explique que « Les Gardiens de la Galaxie 3 est tout simplement merveilleux » qu'il s'agit « d'un spectacle final débordant qui réussit à être aussi drôle que rempli d'émotions » . Un "banger" absolu pour ce nouveau Marvel ?

Pour le média Collider, Les Gardiens de la Galaxie 3 est considéré comme étant « un très bel aurevoir, drôle, palpitant, et étonnamment poignant » . Le journaliste n'hésite pas préciser que cette galerie va clairement manquer aux spectateurs et au MCU de manière générale. Même son de cloche chez Gizmodo, pour qui le film est « tout simplement incroyable mais aussi drôle, poignant et passionnant » . Tout n'est toutefois pas tout rose et Next Best Picture indique que « cet adieu semble parfois étrangement bancal et inabouti malgré son aspiration à être renversant » . Considérant notamment que le premier film est plus réussi.

Mais dans l'ensemble ce Gardiens de la Galaxie 3 est un beau succès et il s'agit là d'un excellent Marvel. Si il y a bien quelque chose à retenir de tout ceci c'est qu'il s'agit du meilleur film du MCU depuis Avengers : Endgames. Reste maintenant à voir si ça sera suffisant pour amadouer le spectateur dans les salles.