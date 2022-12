Le légendaire Harrison Ford fait désormais partie du Marvel Cinematic Universe. La raison derrière cela est très simple.

Pourquoi Indiana Jones chez Marvel ?

Malgré son âge, 80 ans, et ses blessures - y compris ces dernières années sur les tournages de Star Wars 7 : Le réveil de la force ou Indiana Jones 5, Harrison Ford n'est pas près de prendre sa retraite. C'est même tout l'inverse puisque l'acteur va se frotter à l'empire Marvel dans le rôle du général Thaddeus « Thunderbolt » Ross, alias Red Hulk, pour le long-métrage Thunderbolts. Un film qui met en scène une équipe d'anti-héros, comparable aux Avengers mais du côté méchant donc.

Alors qu'est-ce qui a pu décider Harrison Ford à rejoindre Marvel ? L'argent ? Probablement pas vu sa carrière. En revanche, l'acteur a déclaré qu'il faisait cela pour « essayer de nouvelles choses ».

Eh bien, j'ai fait beaucoup de choses dans ma carrière. Alors maintenant, j'ai envie d'essayer des choses que je n'ai jamais faites. Via The Playlist.

Dans le fait d'« essayer des choses qu'il n'a jamais faites », Harrison Ford parle sûrement d'enfiler une tenue de motion capture pour incarner le Hulk rouge de Marvel. Lors de son interview pour The Playlist où il s'est exprimé sur son arrivée dans le MCU, on l'a justement interrogé sur ce point. Ford s'est contenté de sourire et de faire un signe « bouche cousue » avec sa main, ce qui sonne comme une confirmation.

Harrison Ford apparaîtra dans deux films Marvel en 2024 : Captain America 4 et Thunderbolts, sauf si le planning rencontre encore des problèmes.