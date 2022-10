Marvel plus en difficulté que par le passé ? Entre des séries qui peinent à convaincre et ces nouveaux reports, le calendrier du MCU est chamboulé.

Quatre films Marvel en retard

En raison d'un projet qui part dans tous les sens, sauf dans la bonne direction, Marvel a pris deux lourdes décisions pour le film Blade. De ce fait, cette nouvelle adaptation - sans Wesley Snipes - se fera attendre jusqu'au 6 septembre 2024. Ce report n'est pas anodin car Blade est maintenant de la phase 6 du MCU et non plus de la phase 5. C'est tout ? Non.

Comme résumé par le compte Twitter Culture Crave, c'est trois autres films du Marvel Cinematic Universe qui sont repoussés et pas des moindres. Deadpool 3 glisse au 8 novembre 2024 au lieu du 6 septembre 2024, place occupé par Blade aujourd'hui. Le film Quatre Fantastiques, prévu pour le 6 novembre à la base, est décalé au 14 février 2025. Si vous ne savez pas quoi faire pour la Saint-Valentin, voilà une idée.

Mais l'information la plus importante de cette mise à jour concerne Avengers 6 : Secret Wars. Ce film qui conclura la phase 6 du MCU ne sortira plus la même année qu'Avengers 5 : The Kang Dynasty. Ce dernier maintient sa diffusion au 2 mai 2025, mais Secret Wars ne sera visible qu'au 1 mai 2026 contre le 7 novembre 2025 auparavant.

Trop de projets tuent les projets ?

Depuis quelques années, Marvel s'est étendu de manière spectaculaire avec des séries en plus de tous ses films. Mais voilà, si le résultat au cinéma est souvent un carton plein pour la marque, sur le petit écran, c'est loin d'être la même chose.

Dernièrement, c'est She-Hulk qui fait peut-être les frais d'une production trop intensive. Bien que la visite de Daredevil ait plu globalement, la série essuie des critiques et divise plus que jamais.