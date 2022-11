La phase 4 du MCU s'est achevée le 9 novembre 2022 avec la sortie de Black Panther : Wakanda Forever au cinéma. La suivante promet déjà d’être riche en films et en séries avec notamment avec Ant-Man and the Wasp : Quantumania, The Marvels, Les Gardiens de la Galaxie 3 ou encore Captain America : New World Order. Mais son but sera avant tout d’introduire la relève des Avengers qui sera mise en avant lors de la phase 6 du MCU. Une épopée dont le point culminant sera Avengers Secret Wars. Et Marvel prévoierait de faire les choses en très grand pour marquer le coup.

Avengers Secret Wars veut surpasser

Selon les informations de Heavy Spoilers, chaîne qui a eu de bonnes informations quant au MCU par le passé, Kevin Feige voudrait faire d’Avengers Secret Wars le plus gros film de l’histoire du cinéma. Pour ce faire, le président des studios Marvel envisagerait de réunir encore plus de personnages iconiques des comics qu'Avengers : Endgame en son temps. Selon plusieurs autres rumeurs, la conclusion de la phase 6 du MCU pourrait faire revenir tous les héros des franchises, actuelles comme passées, d’une manière ou d’une autre.

D’ici qu’Avengers Secret Wars sorte dans les salles obscures, Marvel aura en effet eu le temps d'introduire de nouveaux héros et d’en faire revenir. Tobey Maguire et Andrew Garfield en Spider-Man, Deadpool, Wolverine, Venom ou encore le Professeur X pourraient donc potentiellement apparaître dans cette conclusion. Les plans ont le temps de changer d’ici là, mais il est quasi certain que Marvel va vouloir se surpasser pour marquer le coup. On rappelle que l’arc Secret Wars mettait en scène le Battle World, un monde composé d’autres univers où les héros de tous les multivers devaient s’affronter pour qu’il ne reste qu’un seul univers. Une sorte de Battle Royale géant qui pourrait en effet créer un moment d’anthologie au cinéma.