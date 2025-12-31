L'année va être intense sur Crunchyroll. Le programme s'est à peine dévoilé que de gros titres éveillent déjà notre curiosité. Découvrez les séries les plus attendues de 2026.

Il va y avoir du lourd sur les plateformes de SVOD pour l'année prochaine. Netflix, Disney+ ou encore HBO Max ont détaillé leurs nouveautés à venir en janvier. Mais les fans d'anime ne sont pas en reste non plus. Crunchyroll, la référence en la matière, a commencé à dévoiler son line-up. Attendez-vous à du très lourd avec les séries les plus attendues de 2026.

De grosses séries reviennent en 2026 sur Crunchyroll

Vous allez rentabiliser votre abonnement Crunchyroll en 2026. La plateforme réunira certaines des plus grosses séries de l'année dans son seul catalogue. Parmi les retours les plus attendus, on ne peut pas passer à côté du nouvel arc de One Piece. My Hero Academia sera aussi de la partie avec un épisode spécial conclusif ainsi que son spin-off, Vigilantes. En parlant de final, vous assisterez enfin au dénouement de Dr Stone.

Les saisons 3 auront également la cote cette année sur Crunchyroll. Jujusu Kaisen, Oshi no Ko ou encore Les Carnets de l'apothicaire rempileront chacune avec leur troisième salve d'épisodes. Parmi les nouveautés qui se sont imposées dans le cœur du public ces derniers temps, nous nous devons de mentionner Frieren, qui revient quant à elle avec une saison 2 très prometteuse. Mais ce n'est là qu'un avant-goût de ce qui vous attend sur la plateforme. Découvrez les sorties les plus importantes à venir, en commençant par un mois de janvier très rempli.

© Crunchyroll.

Les nouveautés de janvier 2026 sur Crunchyroll

Crunchyroll va commencer l'année très fort avec un sélection des plus alléchantes dès janvier 2026. Entre les séries émergentes et le retour de valeurs fortes, vous aurez de quoi faire. Comptez notamment sur de gros morceaux avec Jujutsu Kaisen et Frieren, mais ce sont loin d'être les seules que vous attendrez ce mois-ci.

Fate/strange Fake, la saison reprend sur Crunchyroll

La franchise Fate sera de retour en 2026 sur Crunchyroll avec la suite de Fate/strange Fake. Le prologue “Whispers of Dawn” ainsi que le premier épisode sont déjà disponibles. Cette nouvelle année va enfin vous faire rentrer dans le cœur de la quête du Saint-Graal en pleine guerre entre mages et esprits héroïques. Alors qu'une nouvelle relique toute-puissante fait son apparition, la tension monte dans les deux camps et l'affrontement s'annonce plus qu'épique.

Date de sortie : 3 janvier 2026.

My Hero Academia: Vigilantes, le spin-off revient pour une saison 2 électrique

Après la fin de la série originale, My Hero Academia Vigilantes marque le retour dans les bas-fonds de la ville sur Crunchyroll. De nouveaux ennemis font leur apparition, contraignant Koichi et ses camarades à renfiler leur costume de justicier pour ramener l'ordre à leur manière. Cependant, le danger pourrait bien se révéler plus important qu'ils ne le pensaient. Mais de nouveaux alliés bien connus des fans de la saga seront prêts à travailler avec eux main dans la main.

Date de sortie : 5 janvier 2026.

Jujutsu Kaisen saison 3, l'arc le plus attendu démarre

C'est incontestablement une des séries les plus attendues de 2026 sur Crunchyroll. Jujutsu Kaisen va faire monter la température avec sa saison 3 et la première partie de l'arc de La Traque meurtrière. Après des événements traumatiques, Yuji est brisé. Mais le repos n'est pas permis pour le jeune exorciste qui va se voir proposer un jeu on ne peut plus dangereux. Sur qui pourra-t-il compter pour aller au bout ?

Date de sortie : 8 janvier 2026, à 18h.

Fire Force enflammera Crunchyroll avec le cour 2 de sa saison 3

La 8e brigade reprendra le combat dès début 2026 sur Crunchyroll. La suite tant attendue de la saison 3 de Fire Force nous donnera le fin mot du combat en cours. Alors que Shinra et ses collègues luttent toujours aussi ardemment contre les hommes en blanc, les fans attendent d'en apprendre plus sur le Grand Prédicateur et ses terribles desseins. Le grand final de la série sera certainement un moment marquant de cette année.

Date de sortie : 9 janvier 2026, à 18h30.

Trigun Stargaze, la suite arrive sur Crunchyroll

Crunchyroll a décidé de faire de l'œuvre de Yasuhiro Nightow l'une de ses nouvelles vitrines. En proposant à tout le monde de découvrir gratuitement Stampede, le début de l'aventure Vash, du 6 au 13 janvier, la plateforme ne veut pas que vous passiez à côté de la suite, Trigun Stargaze. Le manga futuriste, adapté par le sutdio Orange, pourrait bien devenir l'un des titres les plus en vogue en 2026.

Date de sortie : 10 janvier 2026.

Hell's Paradise, une saison 2 encore plus infernale

Quand une production est signée du studio MAPPA (JJK, L'Attaque des Titans), on ne peut que s'attarder dessus. Ça n'a pas loupé avec Hell's Paradise en 2023. Particulièrement remarqué dans le catalogue de Crunchyroll, l'anime tiré du manga de Yūji Kaku reviendra enfin en 2026, après trois ans d'attente. Nous retournerons alors sur l'île où ont été envoyés Gabimaru et ses camarades d'infortune. Cependant, de nouveaux problèmes ne vont pas tarder à faire surface, en plus des ennemis qu'ils savent devoir affronter pour espérer quitter ces lieux.

Date de sortie : 11 janvier 2026, à 16h15.

Oshi no Ko remet la musique dans sa saison 3

Les idoles promettent de faire un retour lumineux en 2026 sur Crunchyoll. Oshi no Ko, la série phénomène, reviendra enfin pour sa saison 3, un an et demi après les derniers épisodes. Nous retrouverons Aqua et Akane en pleine gloire, tandis que Kana perd peu à peu goût à la vie. En parallèle, Ruby tient à graver les échelons pour parvenir à percer le mystère derrière des disparitions qui la hantent encore.

Date de sortie : 14 janvier 2026.

Frieren, une saison 2 hyper attendue sur Crunchryoll

Après le carton de la saison 1, Frieren Beyond Journey's End sera attendue au tournant sur Crunchyroll. La saison 2 mettra en scène l'elfe héroïque pour un nouveau voyage avec ses fidèles compagnons. Après une halte dans la citadelle d'Heiß, occasion pour tous de se reposer et de prendre du bon temps, des péripéties trépidantes les attendent sous la direction du studio Madhouse.

Date de sortie : 16 janvier.

Les autres séries à venir en 2026 sur Crunchyroll

Pour l'heure, Crunchyroll n'a dévoilé qu'une partie de ses nouveautés à venir. Cependant, si le mois de janvier se présente en détails, on sait déjà que d'autres rendez-vous importants nous attendrons tout au long de l'année. Des suites et conclusions capitales vont se jouer en 2026, alors sortez votre agenda pour ne pas manquer les prochaines grosses séries à venir.

Dr Stone Science Future, le final de la série en 2026

Un an après la sortie de sa première partie, la saison 4 de Dr Stone touchera à sa fin en 2026 sur Crunchyroll. L'arc ultime Science Future promet un dénouement en apothéose pour Senkū. Alors que ses amis et lui se sont envolés pour les États-Unis, une bataille de méninges plus détonantes que jamais s'annonce. Quel sort attend les jeunes japonais ? Parviendront-ils à déjouer les plans d'un scientifique connu ?

Date de sortie : avril 2026.

One Piece dévoilera l'arc Erbaf en 2026 sur Crunchyroll

La saga finale de One Piece prendra un nouveau tournant au printemps 2026 avec l'arc Erbaf. Débarqués sur la terre des Géants, Luffy et ses compagnons vont rencontrer des personnages mythiques et en apprendre enfin davantage sur certains des événements les plus mythiques de l'histoire de la piraterie. Cette future salve d'épisodes sera l'occasion d'expérimenter le nouveau rythme de diffusion saisonnier pour la série sur Crunchyroll.

Date de sortie : avril 2026.

My Hero Academia, un épisode spécial pour dire adieu à Deku

C'est la grande surprise que les fans espéraient. Après la conclusion de la 8e et dernière saison de My Hero Academia, la série reviendra pour un ultime épisode en 2026. Ce sera l'occasion pour le studio d'animation Bones de proposer sa version du chapitre additionnel qui servait d'épilogue au dernier tome du manga. Les fans pourront dire adieu à Deku et le découvrir quelques années après la Bataille Finale.

Date de sortie : 2 mai 2026.

© Kōhei Horikoshi / Shūeisha et Bones.

Les Carnets de l'apothicaire, la partie 1 de la saison 3 arrive sur Crunchyroll

Mao Mao ne quitte plus Crunchyroll. En effet, Les Carnets de l'apothicaire vont faire leur retour à l'automne prochain pour une saison 3 très attendue des fans. De nouvelles intrigues de cour vont obnubiler la jeune servante, prête à mettre en pratique ses connaissances. Sa relation avec Jinshi sera en outre scrutée avec attention par le public, toujours prêt à commenter leurs péripéties. Cela dit, leurs rapports pourraient bien être à nouveau bouleversés par l'entrée en scène de nouveaux personnages.

Date de sortie : octobre 2026.