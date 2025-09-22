My Hero Academia n'a pas encore dit son dernier mot ! La licence continue de s'étendre à l'écran avec une nouvelle série qui a une grande annonce pour tous les fans.

C'est un des retours les plus attendues dans le monde de la japanimation. Alors que le grand final de My Hero Academia se jouera le mois prochain sur nos écrans, une nouvelle série issue de la licence super-héroïque prendra rapidement la relève derrière. La date de sortie a enfin été annoncée !

Le retour de la nouvelle série My Hero Academia s'officialise

Ce week-end se tenait la Kyoto International Manga Anime Fair (abrégé KyoMAF), une grande convention dédiée aux mangas et leurs adaptations. Un tas de licences iconiques ont répondu présentes, y compris My Hero Academia ! De fait, c'est à cette occasion que les équipes ont partagé une grande nouvelle pour les fans concernant la dernière série de cet univers : Vigilantes.

C'est donc officiel : My Hero Academia Vigilantes reviendra dès l'année prochaine ! Plus exactement, le spin-off fera partie de la programmation déjà colossale de janvier 2026. Tout comme les autres nouveautés les plus attendues du mois, à savoir Jujutsu Kaisen, Frieren et même Fire Force, il sera diffusé sur Crunchyroll.

© bones films.

MHA Vigilante, c'est quoi ?

Alors que My Hero Academia suit les aventures d'apprentis super-héros, Vigilantes (ou Vigilante: MHA Illegals), s'intéresse aux justiciers de l'ombre. Alors que la série originale se rapprocherait de l'esprit de Superman, ce spin-off nous rapproche davantage des Batman. Nous questionnant sur l'essence même de ce qui fait de quelqu'un un héros, ce spin-off nous entraîne dans les bas-fonds de Musutafu pour lutter contre le crime.

Avec une galerie de personnages charismatiques mené par le trio The Crawler, Pop☆Step et Knuckle Duster, MHA Vigilantes frise encore plus le genre du comic book, notamment dans sa réalisation. D'ailleurs, nous retrouvons à nouveau les équipes du studio Bones (MHA, Mob Psycho 100), menées par Kenichi Suzuki, derrière la saison 2. En attendant de découvrir ce que celle-ci nous réservera, découvrez l'intégral de la saison 1 en exclusivité sur Crunchyroll.