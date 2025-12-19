Une belle surprise après la foudre. Crunchyroll, véritable référence des services de streaming spécialisés dans les anime, n'a pas fait que la joie de sa communauté dernièrement. Alors qu'un avantage offert est voué à disparaître, la plateforme prépare un rendez-vous qui va en intéresser plus d'un. Non seulement cela concerne une licence très apprécié, mais ce sera absolument gratuit pour toutes et tous. Explications.

Crunchyroll vous prépare du contenu gratuit

C'est un rendez-vous aussi inattendu qu'appréciable. Crunchyroll prépare une Watch Party sur YouTube qui a des airs de compensations alors que le streaming gratuit de certains titres du catalogue prendra fin le 31 décembre prochain. En effet, ce rendez-vous sur la plateforme de partage de vidéos permettra de visualiser plusieurs épisodes d'une série gratuitement pendant une durée limitée. De plus, le titre choisi devrait plaire à beaucoup.

Pour cet événement surprise, Crunchyroll a opté pour Trigun Stampede. Les 12 épisodes de cette nouvelle série tirée du manga de Yasuhiro Nightow sera ainsi accessible gratuitement pour tout le monde. La diffusion débutera sur la chaîne YouTube officielle de la plateforme le mardi 6 janvier 2026 à 19 heures en France. Ensuite, ils resteront disponibles jusqu'au 13 janvier, 19 heures. Une belle façon de rassembler les fans alors que Stargaze, la suite, sortira le 10 janvier.

© Crunchyroll.

De quoi parle Trigun Stampede ?

25 ans après la première série, Trigun Stampede est une nouvelle adaptation du manga post-apocalyptique de Yasuhiro Nightow disponible sur Crunchyroll. Il relate comment l'Humanité a quitté la Terre, devenue inhabitable, pour fonder des colonies sur d'autres planètes. Pour l'aider dans sa quête, elle a conçu des plantes qui ont valeur de source d'énergie. Il se trouve qu'une fratrie de jumeaux, Vash et Nai, ont un lien particulier avec ses plantes. Sauf que les deux frères pourraient avoir des ambitions aux antipodes face à cette situation.

Trigun Stampede n'est que la première partie de cette adaptation. La série sera suivie l'année prochaine de Stargaze, une suite très attendue des fans. Nous y retrouverons une fois encore le studio Orange (Beastars) à la réalisation. Pour l'heure, les 12 épisodes sont disponibles sur Crunchyroll. Si vous êtes curieux, vous pourrez en plus les regarder gratuitement début janvier sur YouTube.