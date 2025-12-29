One Piece captive le public à l'écran depuis déjà 26 ans. Pendant tout ce temps, les fans ont pris le pli. Ils savent précisément quand chaque nouvel épisode sera diffusé et attendent avec impatience l'adaptation de leurs chapitres préférés. Cependant, ce temps est maintenant révolu. Une nouvelle ère s'apprête à débuter pour l'œuvre d'Eiichiro Oda.

Raz-de-marée pour les fans de One Piece

C'est désormais acté : One Piece change de rythme de diffusion à compter de 2026. L'annonce n'est pas tout à fait nouvelle. En fait, elle remonte au mois d'octobre. Toutefois, elle semblait encore irréelle tant elle représentait un changement important. Mais à présent que l'arc Egghead est enfin terminé, c'est l'occasion pour l'anime d'opérer un véritable tournant.

En effet, depuis 26 ans, l'anime One Piece était diffusé à raison d'un épisode par semaine tout au long de l'année (hors période de pause). Dès l'année prochaine, il passera à un rythme “saisonnier”. Les internautes se sont d'ailleurs amusés de cette dénomination qui sous-entendrait que la “saison 1” compterait plus de 1 000 épisodes. Chaque nouvelle “saison”, quant à elle, comprendra 26 épisodes par an, divisés deux parties sur Crunchyroll. Ce nouveau tempo sera adopté à compter d'avril 2026. Cela veut dire que, comme cette année, la série sera en pause de janvier à mars compris.

Ce nouveau rythme accompagnera le lancement de l'arc Erbaf à l'écran. Actuellement en cours d'écriture, les fans en suivent déjà les péripéties chaque semaine dans le Weekly Shonen Jump ou en ligne, sur la plateforme officielle Manga Plus. Dès lors, une diffusion moins intense de l'anime One Piece aidera à ce que la série ne rattrapera le manga. Cela permettra aussi de ne pas sur-solliciter les équipes d'animation de la Toei pour une qualité aussi plus régulière. Cela va donc faire du changement pour les fans, mais c'est pour le bien de tous.