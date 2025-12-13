Netflix va mettre le paquet pour 2026 et commencera l'année avec un film évènement qui signe le grand retour d'un duo de choc, mais aussi une nouvelle saison pour une série extrêmement populaire. C'est même l'un des plus gros succès de la plateforme. On n'a évidemment pas encore tous les détails de ce qui nous attend en France, mais ce qui est déjà annoncé promet du très lourd.

Tous les films Netflix de janvier 2026

Netflix va une nouvelle fois créer l'événement en 2026 et ça commence dès le mois de janvier avec The Rip. Un film d'action réalisé par Joe Carnahan derrière Boss Level ou encore à la plume de Bad Boys for Life. On va y suivre deux flics de Miami qui vont tomber nez à nez avec des millions de dollars en cash et vont se retrouver pris au piège avec leur propre morale et celles de tous ceux qui souhaitent mettre la main sur le butin. Un film classique au demeurant, mais qui crée l'événement puisqu'il signe le retour du duo de choc Matt Damon (La Mémoire dans la peau)et Ben Affleck (Batman vs Superman). Deux stars que l'on n'avait pas vus ensemble depuis un petit moment et qui fonctionnent très bien ensemble. A n'en pas douter, ils devraient une fois de plus faire des étincelles. D'autres films ont aussi été confirmés pour garnir le catalogue de Netflix en janvier comme People We Meet on Vacation, une comédie romantique, ou encore Kidnapped Elizabeth Smart, tiré d'une histoire vraie de kidnapping.

9 janvier People we meet on vacation

16 janvier The Rip

21 janvier Kidnapped Elizabeth Smart

22 janvier Kaguya Princesse cosmique



Toutes les séries de janvier 2026

Côté série, Netflix promet là aussi du lourd avec pléthore de nouveautés, mais surtout deux gros événements majeurs. Le premier est évidemment le grand final de Stranger Things qui sera diffusé sur la plateforme le 1er janvier 2026 avec un épisode de plus de deux heures ! Mais si Netflix va mettre un terme à l'une de ses séries les plus populaires, un autre de ses grands succès profitera du mois de janvier pour lancer une toute nouvelle saison : Les Chroniques de Bridgerton. La série dramatique et historique aux multiples récompenses revient avec une saison 4 ultra attendue. Elle sera axée sur Benedict (Luke Thompson), l'un des fils bohèmes de la famille, qui va rencontrer une jeune femme qui va complètement bouleverser sa vie et sa façon de voir la vie. Une fois encore, la série devrait faire de nombreux addicts et surtout beaucoup faire parler.

Autres séries marquantes de ce mois de janvier 2026 sur Netflix, His & Her devrait certainement intéresser les amateurs de thriller. Portée par Jon Bernthal (The Walking Dead, Punisher) et Tessa Thompson (Thor 3 Ragnarok), la série nous embarque aux côtés d'une journaliste qui, après avoir perdu pied, reprend un soudain intérêt à son travail lorsqu'une étrange affaire de meurtre éclate. Un comportement qui éveille la curiosité d'un inspecteur de police qui va lui aussi se pencher sur l'affaire en la surveillant de près. Une série noire que l'on annonce déjà chargée en rebondissements.

1er janvier Stranger Things - le grand final de la saison 5 Ne T'enfuis Plus

2 janvier Land of Sin

8 janvier His & Hers

9 janvier Machos Alfa

15 janvier Le prisme de l'amour Les sept cadrans - une nouvelle série Agatha Christie

1 6 janvier Comment traduire cet amour ?

29 janvier Les Chroniques de Bridgerton - saison 4



Source : Netflix