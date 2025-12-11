Après le succès en librairie, Les Carnets de l'apothicaire cartonne à l'écran et, à priori, c'est loin d'être fini avec ce nouveau projet clairement dans l'air du temps.

C'est un des titres qui cartonnes sur tous les supports. Les Carnets de l'apothicaire, qui a débuté en tant que light novel, a vu sa notoriété exploser avec le manga et, bien sûr, l'anime dans la foulée. Démarrée en 2011, la licence s'est faite une place certaine dans le cœur des otakus et cela devrait continuer un moment. En effet, un nouveau projet d'adaptation vient d'être annoncé avec un premier nom au casting.

Les Carnets de l'apothicaire bientôt plus vrai que nature en film

C'est l'effervescence autour des Carnets de l'apothicaire en ce moment. Alors qu'une exposition autour des romans est installée au Japon du 5 au 25 décembre, la série vient de passer un cap impressionnant en librairie. En effet, les livres — romans et mangas compris — ont atteint le chiffre symbolique des 45 millions d'exemplaires écoulés en novembre dernier. Un succès auquel s'ajoute la diffusion de l'anime, notamment sur Crunchyroll, et bientôt un film en live-action.

L'hebdomadaire Shukan Bunshun vient en effet de donner des nouvelles autour de cette nouvelle adaptation des Carnets de l'apothicaire en prise de vues réelles. Le film live-action se fait encore très discret. Cela dit, il a d'ores et déjà trouvé sa vedette en la personne de Mana Ashida (Pacific Rim, Beautiful Rain). L'actrice et chanteuse qui a entamé sa carrière à seulement 5 ans incarnera Mao Mao. Âgée de seulement 21 ans, elle devrait se plonger à merveille dans la peau de l'héroïne de 17 ans pour mener l'enquête et suivre les intrigues de cours dans ce monde inspiré de la Chine impériale de la dynastie Tang (an 618 à 907).

Mana Ashida.

© Toho Animation Studio et OLM. Mana Ashida sera Mao Mao.

Le film live-action des Carnets de l'apothicaire est évidemment à différencier du film d'animation déjà annoncé pour décembre 2026. L'année prochaine marquera également le retour de l'anime en octobre avec l'arrivée de la saison 3. D'ici-là, retrouvez l'intégral des deux premières saisons sur Crunchyroll.