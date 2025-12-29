Disney+ met les bouchées doubles pour la nouvelle année avec une tonne de films, de séries et des nouveautés très attendues. Oui, c'est du très lourd pour ce mois de janvier 2026.

2026 arrive et avec cette nouvelle année débarque également une tonne de nouveautés sur nos plateformes SVOD comme Disney+, Netflix ou encore Prime Video. Celle qui nous intéresse ici, c'est bien Disney+, et la plateforme va mettre le paquet pour débuter l'année sur les chapeaux de roue avec littéralement un film par jour, dont d'énormes classiques et de vrais blockbusters, mais aussi des séries et d'autres programmes attendus ou déjà bien installés.

Tous les films Disney+ de janvier 2026

Un film par jour, voilà le crédo de Disney+ pour le mois de janvier 2026. Un calendrier de l'avent après les fêtes, qui comporte son lot de surprises. On retrouvera de très grands classiques comme la trilogie des Retour vers le futur ou encore Les Hommes préfèrent les blondes, Le Grand Bleu (et sa musique absolument divine) ainsi que le thriller La Mémoire dans la peau avec Matt Damon. Mais il y aura également des blockbusters comme la saga des Taken, celle des Arthur et les Minimoys, mais aussi des films Spider-Man manquants et les nouveaux Ghostbusters (SOS Fantômes). On notera surtout l'arrivée de Thunderbolt sur Disney+ dès la fin du mois, l'un des derniers gros films Marvel importants pour le développement du MCU et surtout Avenger Doomsday qui arrivera l'année prochaine.

1er janvier Retour vers le futur

2 janvier Babysitting

3 janvier Babysitting 2

4 janvier La Mémoire dans la peau

5 janvier Les hommes préfèrent les blondes

6 janvier Un homme à la hauteur

7 janvier Spider-Man New Generation

8 janvier Retour vers le futur 2

9 janvier Les garçons et Guillaume, à table !

10 janvier Le Grand Bleu

11 janvier Taken

12 janvier Comment épouser un millionnaire

13 janvier La Panthère des neiges

14 janvier Arthur et la Vengeance de Maltazard

15 janvier Retour vers le futur 3

16 janvier Ghostbusters (reboot)

17 janvier Ghostbusters 2 : La menace de glace

18 janvier Taken 2

19 janvier Ève

20 janvier Garden State

21 janvier Arthur 3 : La Guerre des deux mondes

22 janvier Pour elle

23 janvier Spider-Man Homecoming Miraculous World Tokyo : Stellar Force

24 janvier Jamais le premier soir

25 janvier Taken 3

26 janvier The Greatest Showman

27 janvier Un secret

28 janvier Jack et la mécanique du cœur

29 janvier La Promesse de l’aube

30 janvier Spider-Man Far From Home

31 janvier Thunderbolts*



Toutes les séries de janvier 2026

Côté séries, Disney+ fait là aussi le plein avec des valeurs sûres comme Les Simpsons qui rempilent pour une saison 37, ou encore Abbott Elementary pour une saison 5 qui promet d'être toujours aussi drôle et tendre. Mais ce mois de janvier 2026 sera aussi l'occasion de voir débarquer des séries cultes sur Disney+, comme The Walking Dead ou encore This Is Us. Deux séries qui n'ont plus rien à prouver et qui arrivent en intégrale. Ce sera également l'occasion de jeter un œil à la toute nouvelle série Marvel, Wonder Man, très attendue par les fans, ainsi que Beauty, la nouvelle série événement de Ryan Murphy (American Horror Story). Il y a du très très lourd sur Disney+ en janvier.

1er janvier The Walking Dead - intégrale

7 janvier Les Simpsons - saison 37 Abbott Elementary - saison 5 This is us - intégrale

9 janvier A Thousand Blows - saison 2 The Tale of Silyan - documentaire

13 janvier Tell me Lies - saison 3

14 janvier Pole to Pole avec Will Smith - documentaire

21 janvier Waverly Place : Les nouveaux sorciers - saison 2

22 janvier Beauty

28 janvier Wonder Man



Source : Disney+