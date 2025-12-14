Janvier 2026 est à nos portes et, avec lui, les nouveautés des plateformes de SVOD. Netflix, Apple TV+ ou encore Prime Video ont semé les premiers titres de leur programmation. Désormais, c'est au tour de HBO Max de lever le voile sur les sorties qui ouvriront l'année, en particulier en matière de séries. Préparez-vous, car du très lourd est en vue.

HBO Max garde le mystère sur ses premiers films de 2026

Soyez patients, les films de janvier 2026 ne se sont pas encore fait connaître sur HBO Max. Cela dit, la plateforme ne manquait pas de nouveautés ce mois-ci pour que vous soyez occupé jusqu'à l'année prochaine. Parmi les plus emblématiques, on ne peut pas passer à côté de la trilogie du Seigneur des Anneaux déjà disponible. Dans les prochains jours, vous pourrez aussi découvrir Americana, une fresque américaine avec Sydney Sweeney (Euphoria). Tant qu'on parle de grandes histoires, Noé, le film de Darren Aronofsky tiré du récit biblique avec Russell Crowe et Emma Watson sera disponible le 23 décembre. Et ce n'est là qu'un échantillon de tout ce qui arrive encore en décembre.

De grosses séries à venir en janvier 2026

Sur les plan des séries, HBO Max va sortir l'artillerie lourde dès le début d'année. Si plusieurs suites très attendues seront au rendez-vous, c'est surtout l'arrivée du nouveau spin-off de Game of Thrones qui va faire du bruit. A Knight of the Seven Kingdoms racontera l'aventure du chevalier Ser Duncan le Grand et de son jeune écuyer, Egg. Tous deux sont issus de familles plus que connues dans l'univers du Trône de Fer. Dès lors, cette nouvelle histoire devrait ravir les fans de la série qui n'ont pas lu les romans et qui attendent d'en apprendre davantage sur la grande fresque imaginée à l'origine par George R. R. Martin. Mais si ce n'est pas là ce qui vous intéresse en premier lieu, peut-être que les autres sorties de janvier 2026 vous satisferont :

8 JANVIER : The Pitt | saison 2 — le Dr. Robby revient dans la nouvelle série médicale de référence.

12 JANVIER : Industry | saison 4 — série dramatique sur des jeunes qui veulent se faire une place dans la finance.

19 JANVIER : A Knight of the Seven Kingdoms — le nouveau spin-off et préquel de Game of Thrones.

