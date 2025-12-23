À l'occasion du Jump Festa 2026, les équipes de l'anime My Hero Academia ont fait une grande annonce en prévision des 10 ans de la série l'année prochaine.

Les annonces pleuvaient ce week-end dans le monde de la japanimation. Le Jump Festa 2026 a une nouvelle fois réuni la crème de la crème des mangas et anime pour des annonces d'ampleur. My Hero Academia comptait parmi les participants. Alors que la série fêtera ses 10 ans en avril 2026, une grande surprise que les fans espéraient s'est enfin confirmée officiellement.

My Hero Academia vous en proposera « Plus »

C'est une période pleine d'émotion pour les fans de My Hero Academia. Un peu plus d'un an après la fin du manga, l'anime a tiré sa révérence le 13 octobre dernier. Le public a ainsi découvert ou redécouvert la Bataille finale tel que les équipes de Bones l'ont réalisée. Un final qui a apparemment séduit tout le monde avec des notes exceptionnelles pour les derniers épisodes. Cependant, il reste un regret.

En effet, le dernier épisode de My Hero Academia diffusé correspond au chapitre 430 du manga. Or, les lecteurs le savent : il manque un ultime au revoir à Deku et ses compagnons. La publication du tome 42 s'était en effet accompagné d'un chapitre additionnel et inédit, le 431. Il se présente comme un épilogue se déroulant plusieurs années après les événements de la Bataille finale. Un question est donc en suspens : sera-t-il adapté à l'écran ? Nous avons enfin la réponse.

C'est désormais officiel : l'anime My Hero Academia reviendra une toute dernière fois sur nos écrans. Un épisode spécial intitulé « More » (« Plus »), le 170 + 1, sera diffusé le 2 mai 2026. Il arrivera juste après les célébrations du 10e anniversaire de la série, qui devrait d'ailleurs réserver d'autres surprises. Vous pourrez évidemment le retrouver le jour-même sur la plateforme Crunchyroll. Celle-ci vous propose également de voir ou revoir l'intégral de MHA ainsi que son spin-off, Vigilantes.

© Kōhei Horikoshi / Shūeisha et Bones.