A un mois de sa sortie sur Crunchyroll, la saison 2 de Frieren continue de se dévoiler à travers une nouvelle bande-annonce qui donne le ton pour la suite et les prochains épisodes.

C’est incontestablement l’un des anime les plus attendus du début de 2026. L’univers riche et mélancolique de Frieren a su séduire les amateurs du genre, qui n’ont cessé de réclamer la suite des aventures de l’elfe millénaire. Le 16 janvier 2026 marquera enfin le grand retour de Frieren avec la saison 2, qui sera diffusée sur Crunchyroll. Le studio a d’ailleurs profité du weekend pour dévoiler une nouvelle bande-annonce, promettant une suite aussi poignante qu’intense.

Nouvelle bande-annonce pour la saison 2 de Frieren

Frieren est devenu l'un des phénomènes incontournables du monde des animes. Adapté du manga de Kenta Shinohara, la série, lancée en 2023, a fait exploser la côte de popularité du manga vers de nouveaux sommets. Le studio Madhouse a parfaitement réussi à transposer l’univers émouvant de l’auteure, créant ainsi l'une des séries les plus mélancoliques et touchantes de ces dernières années. Le voyage de l’elfe millénaire et de son apprentie ne fait que commencer, et la saison 2 débarquera le 16 janvier 2026. À un mois de ce grand retour, le studio a levé le voile sur quelques extraits inédits des épisodes à venir, mais sans trop en dévoiler.

Pas question pour Madhouse de divulgâcher les moments les plus épiques de l’arc à venir. Le studio choisit de se concentrer sur l'essence même de la série : ses personnages attachants, sa direction artistique impeccable, et bien sûr, le voyage émotionnel qui lie Frieren, Fren et Stark. Après avoir réussi l'examen de mage de premier niveau, le trio se dirige vers le dangereux Haut-Plateau du Nord, où la menace de Macht, le dernier et plus puissant sage du chaos, plane sur eux. Qui sait, peut-être qu’elle croisera sa route lors de la saison 2 ? Rendez-vous le mois prochain pour le découvrir.

Bande-annonce de la saison 2 de Frieren en japonais

Source : compte officiel de Frieren