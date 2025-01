Crunchyroll révèle les nouveautés de son catalogue pour 2025. De One Piece à Dragon Ball, en passant par DanDaDan et Kaiju no 8, il y a du très lourd en perspective.

Une nouvelle année démarre ! En conséquence, les plateformes de SVOD dévoilent déjà leur line-up pour 2025. Dès lors, attendez-vous à voir de beaux programmes débarquer sur vos écrans. Qui plus est, il y en aura pour tous les goûts. Alors, après Netflix et Prime Video, c'est au tour de Crunchyroll d'afficher ses sorties. Voilà qui devrait plaire aux fans d'anime venus de tous horizons.

2025 sera une belle année sur Crunchyroll

Le catalogue de Crunchyroll a de quoi enflammer n'importe quel otaku ! Non seulement il y en a pour tous les goûts, mais les grosses nouveautés tout droit venues du Japon répondent présentes. L'année 2025 ne fera d'ailleurs pas exception à la règle, avec un tas de séries ou de saisons inédites très attendues.

Un peu avant d'entamer cette nouvelle année, la plateforme de SVOD avait déjà dévoilé quelques belles séries à venir. On aura alors retenu Farmagia avant tout dans le lot. Mais, maintenant que nous avons tourné le chapitre 2024, on peut s'attaquer au gros du line-up !

Des animes hyper populaires seront de nouveau de la partie en 2025. Outre les licences qui n'ont plus à faire leur preuve, comme Dragon Ball Daima ou One Piece, on retrouvera la suite de Re:Zero, des Carnets de l'apothicaire et de Spy x Family. Et encore, ce n'est rien à côté des cartons que sont Kaiju n°8 et DanDaDan, qui risquent à nouveau d'affoler la toile !

© Naoya Matsumoto / Shūeisha

© Science Sura

Deux grosses licences vont également nous dire au revoir avec leur saison finale : Dr. Stone et My Hero Academia. En contrepartie, on a le plaisir de voir ressurgir enfin des valeurs sûres. Blue Exorcist, notamment, mais aussi et surtout Black Butler qui a fort à faire pour ranimer la flamme des fans.

Ces séries continuent en 2025 sur Crunchyroll

Avant de parler des nouveautés, n'oublions pas les séries déjà entamées. En effet, plusieurs saisons débutées en 2024 continuent évidemment leur diffusion en 2025. Dans le lot, il y a de très gros titres, comme le remake de l'arc des Hommes Poissons de One Piece et Dragon Ball Daima. Aussi, les fans originels de Fate/stay Nights auront le plaisir de continuer à suivre Fate/strange Fake.

Bogus Skill <Fruitmaster> ~About that time I became able to eat unlimited numbers of Skill Fruits (that kill you)~ — tous les mardis à 17h15 (vo)

— tous les mardis à 17h15 (vo) Dragon Ball Daima — tous les vendredis à 18h (vo)

— tous les vendredis à 18h (vo) Fate/strange Fake — tous les mardis à 15h15

— tous les mardis à 15h15 Link Click: Brindon Arc | saison 3 — tous les vendredis à 6h (vo)

| saison 3 — tous les vendredis à 6h (vo) One Piece Log: Fish-Man Island Saga — le remake est diffusé tous les dimanches à 9h (vo)

— le remake est diffusé tous les dimanches à 9h (vo) Rurouni Kenshin -Kyoto Disturbance- | saison 2 — tous les jeudis à 19h (vo)

| saison 2 — tous les jeudis à 19h (vo) Shangri-La Frontier | saison 2 — tous les dimanches à 11h30 (vo) ou 21h (vf)

| saison 2 — tous les dimanches à 11h30 (vo) ou 21h (vf) A Terrified Teacher at Ghoul School! — tous les mardis à 16h30 (vo)

— tous les mardis à 16h30 (vo) Trillion Game — tous les jeudis à 19h45 (vo)

— tous les jeudis à 19h45 (vo) Tying the Knot with an Amagami Sister — tous les mardis à 17h30

— tous les mardis à 17h30 Wonderful Precure! — tous les dimanches à 12h30

Toutes les nouveautés à venir cette année

Attaquons maintenant le lourd du planning ! 2025 va être une belle année pour Crunchyroll. Un tas de belles séries vont rejoindre progressivement le catalogue et ça dès ce mois de janvier qui s'annonce particulièrement chargé. Parmi les rendez-vous à ne pas manquer, découvrez par exemple la saison 2 de Solo Leveling ou encore le très prometteur Zenshu.

Par la suite, il faudra patienter pour que le line-up complet se précise. Cependant, certaines séries de premier plan ont déjà donné une fenêtre de sortie. Ainsi, les mois d'avril, juillet et octobre vont être particulièrement importants. Vous verrez également que plusieurs séries prévues pour 2025 doivent encore confirmer leur arrivée sur 2025. D'ailleurs, cela vaut aussi pour deux gros films : Demon Slayer Infinity Castle et L'Attaque des Titans The Last Attack. On croise donc les doigts !

Janvier, tout est déjà près sur Crunchyroll

1 er janvier : Ameku M.D.: Doctor Detective — une femme médecin est prête à faire éclater la vérité au grand jour Grisaia Phantom Trigger — la défense nationale recrute de brillantes élèves Headhunted to Another World: From Salaryman to Big Four! — un isekai drôle et original à découvrir Possibly the Greatest Alchemist of All Time — un peu de tranche de vie dans un monde de fantasy

janvier : 2 janvier : Momentary Lily — six femmes luttent contre les robots qui ont anéanti le monde

3 janvier : I'm Getting Married to a Girl I Hate in My Class — une romance arrangée entre deux camarades de classe qui ne s'apprécient pas

4 janvier : Blue Exorcist -The Blue Night Saga- — les démons sont de retour dans l'œuvre de Kazue Kato Okitsura: Fell in Love with an Okinawan Girl, but I Just Wish I Knew What She's Saying — un jeune garçon tombe amoureux d'une fille dont il ne comprend pas bien la langue Solo Leveling -Arise from the Shadow- | saison 2 — l'adaptation du webtoon phénomène se poursuit



5 janvier : I Want to Escape from Princess Lessons — l'histoire d'une jeune fille qui rêve d'émancipation Theatre of Darkness: Yamishibai 14 — une anthologie d'histoires effrayantes Zenshu — la nouvelle production de MAPPA (Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, ...)

6 janvier : I’m a Noble on the Brink of Ruin, So I Might as Well Try Mastering Magic — une histoire de magie et de noblesse entourée de fantasy Medaka Kuroiwa Is Impervious to My Charms — Mona Kawai va tout faire pour que le garçon de ses rêves tombe amoureux d'elle Promise of Wizard — un sage doit sauver le monde d'une lune mortelle

7 janvier : Unnamed Memory | saison 2 — le Prince Oscar poursuit sa quête, entre secrets et romance

8 janvier : Honey Lemon Soda — une belle romance signée du studio J. C. Staff (Bakuman, Food Wars...) Magic Maker: How to Make Magic in Another World — un homme renaît en tant qu'enfant doté de pouvoirs magiques

9 janvier : AQUARION Myth of Emotions — la quatrième série tirée de la franchise réinvente les méchas Anyway, I'm Falling in Love with You. — un groupe d'adolescents apprend à naviguer entre relations et changements radicaux du monde The Daily Life of a Middle-Aged Online Shopper in Another World — un isekai où un site d'achat en ligne peut tout changer Dr. Stone Science Future — la 4ᵉ et dernière saison arrive enfin Even Given the Worthless "Appraiser" Class, I'm Actually the Strongest — plongez dans un monde de fantasy adapté de light novels à succès

10 janvier : Les Carnets de l'apothicaire | saison 2 — Mao Mao poursuit ses investigations et ses expérimentations Farmagia — la série tirée du jeu vidéo va parler aux fans de Fairy Tale I May Be a Guild Receptionist, but I’ll Solo Any Boss to Clock Out on Time — la vie de réceptionniste à la guilde des aventuriers n'est pas de tout repos Welcome to Japan, Ms. Elf! — l'isekai inversé qui mêle fantasy et cuisine japonaise



11 janvier : I Left My A-Rank Party to Help My Former Students Reach the Dungeon Depths! — la première partie démarre cet hiver Toilet-bound Hanako-kun | saison 2 — vous reprendrez bien une dose de maléfice ? UniteUp! -Uni:Birth- | saison 2 — une compétition d'idoles qui va vous faire voyager

12 janvier : Les 100 petites amies qui t'aiiiment à en mourir | saison 2 — le harem reprend du service The Red Ranger Becomes an Adventurer in Another World — l'adaptation événement du manga de Square Enix



Février

5 février : Re:ZERO -Starting Life in Another World- | saison 3 — l'isekai iconique est de retour



Avril, un beau mois en prévision

Date à préciser : Black Butler -Emerald Witch Arc- — un nouvel arc devrait débuter sur Crunchyroll Fire Force | saison 3 — vos héros reviennent pour éteindre triplement le feu My Hero Academia : Vigilantes — le spin-off pourrait être diffusé sur Crunchyroll à sa sortie Wind Breaker | saison 2 — la baston reprend pour Haruka Sakura



Juillet, deux séries déjà cultes annoncées sur Crunchyroll

Date à préciser : DanDaDan | saison 2 — le carton ésotérique revient cet été Kaiju n°8 | saison 2 — une nouvelle saison qui promet de cartonner



Octobre, le mois des valeurs sûres

Date à préciser : My Hero Academia | saison 8 — préparez-vous pour le final de la série phénomène Spy x Family | saison 3 — la famille la plus atypique du moment revient pour nous faire rire et mener l'enquête



Des séries encore à dater sur Crunchyroll en 2025

Le calendrier de Crunchyroll en a encore sous le pied ! Pour le moment, seul le début d'année s'est véritablement précisé. Nous ne manquerons évidemment pas de mettre à jour le planning général pour vous. On a d'ailleurs déjà une idée de certaines séries qui devraient ou pourraient rejoindre la plateforme de SVOD cette année.

L'Atelier des Sorciers — le manga magique devrait arriver cette année sur Crunchyroll

— le manga magique devrait arriver cette année sur Crunchyroll The Beginning after the End — un roi craint de tous ressuscite sous la forme d'un nouveau-né

— un roi craint de tous ressuscite sous la forme d'un nouveau-né Gachiakuta — l'anime tant attendu arrivera en 2025, potentiellement sur Crunchyroll

— l'anime tant attendu arrivera en 2025, potentiellement sur Crunchyroll My Dress-Up Darling | saison 2 — le retour de Sexy Cosplay Doll en anime

| saison 2 — le retour de Sexy Cosplay Doll en anime Omniscient Reader — le combat contre les monstres en plein Apocalypse pourrait démarrer cette année sur Crunchyroll

— le combat contre les monstres en plein Apocalypse pourrait démarrer cette année sur Crunchyroll One Punch-Man | saison 3 — Saitama n'a pas fini d'en découdre