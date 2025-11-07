Tandis que le studio MAPPA planche activement pour finaliser la saison 3 de Jujutsu Kaisen, la grande annonce vient enfin de se dévoiler pour les fans. Le rendez-vous est pris.

C'est un des retours les plus attendus. Jujutsu Kaisen doit prochainement revenir à l'écran pour traiter l'un des arcs iconiques de l'œuvre de Gege Akutami. Après la fin du manga, les fans seront ravis de retrouver Yuji Itadori et ses compagnons exorcistes dans la saison 3 de l'anime. D'autant plus que Crunchyroll, le diffuseur privilégié de la série, a enfin annoncé la date de sortie.

La saison 3 de Jujutsu Kaisen arrive bientôt, c'est officiel

Le mois prochain, cela fera déjà deux ans que les fans de Jujutsu Kaisen auront terminé la saison 2 de l'anime phénomène. L'attente est particulièrement longue pour la suite, d'autant plus pour les lecteurs du manga. Compte tenu de l'arc qui va suivre, ils sont évidemment impatients de découvrir de quelle manière les équipes du studio MAPPA (L'Attaque des Titans, Lazarus) vont retranscrire les événements dans la saison 3.

Il se trouve que les fans ne vont plus avoir longtemps à attendre pour découvrir la suite. Après la diffusion en avant-première du début de la saison 3 au Japon, Crunchyroll a pu annoncer la grande nouvelle. Bien sûr, l'anime reviendra en exclusivité sur la plateforme spécialisée. Mais, ce qui intéresse surtout les fans, c'est la date de sortie qui est donc officiellement fixée au 6 janvier 2026.

La saison 3 de Jujutsu Kaisen promet déjà du grand spectacle. Les équipes de production ont partagé le visuel clé de cette suite, et autant dire que ça donne le ton. La première partie de l'adaptation de l'arc de la Traque meurtrière va donner lieu à des affrontements intenses, visiblement à la hauteur des meilleures séquences de la saison 2 si on en croit les premiers retours japonais. Le public ne devrait donc pas être déçu.

À cela s'ajouter un nouveau nom au casting de Jujutsu Kaisen. La saison 3 mettra enfin en scène l'exorciste Naoya Zenin. Celui-ci sera doublé en version originale japonaise par le seiyu Koji Yusa, qui n'est autre que le Shadow japonais de Sonic. On l'a également entendu en tant que Lau dans Black Butler et Ichimaru Gin dans Bleach. L'année 2026 devrait donc très bien commencer sur Crunchyroll !

© Gege Akutami / Mappa.