L'été va être bien rempli ! Après ses concurrents, c'est au tour d'ADN, la plateforme française de SVOD dédiée à l'animation, de dévoiler le line-up pour le mois de juillet 2024. Encore une fois, son catalogue accueillera de belles nouveautés, mais aussi la suite de séries particulièrement appréciées. Découvrez avec nous ce qui va rythmer vos prochaines semaines. Au programme : du culte, de la musique, de l'enquête et beaucoup d'action !

Les nouveautés du catalogue d'ADN

Pour juillet, ADN nous fait le grand plaisir d'accueillir de nouveaux épisodes de Boruto: Naruto Next Generations, marquant la fin de la première partie de cette suite au phénomène Naruto. Nous découvrirons également l'isekai Farming Life in Another World, l'histoire d'un cadre surmené qui se trouve transporter dans un monde fantastique pour mener une vie d'agriculteur — de quoi plaire aux amateurs de Stardew Valley ! Mais les plus nostalgiques se tourneront vers B't X, œuvre de Masami Kurumada, l'auteur du très célèbre Saint Seiya (Les Chevaliers du zodiaque).

04/07 : B't X | Intégrale — vf et vostfr

| Intégrale — vf et vostfr 09/07 : Urusei Yatsura | partie 1 : ép. 24 à 35 — ajout vf

| partie 1 : ép. 24 à 35 — ajout vf 15/07 : Boruto: Naruto Next Generations | ép. 280 à 293 — vf

| ép. 280 à 293 — vf 23/07 : Farming Life in Another World | ajout vf

| ajout vf 25/07 : Chiikawa | partie 1 : épi. 1 à 120 — vf

| partie 1 : épi. 1 à 120 — vf 25/07 : Try Hard | vf

Du simulcast d'exception pour le mois de juillet

Ce n'est pas tout ! Comme toujours, ADN met également à jour ses diffusions hebdomadaires. Retrouvez les derniers épisodes de vos animes préférés en simulcast. Du lundi au dimanche, votre programme est déjà prêt. Notez que les épisodes sont proposés en VOSTFR et non en VF. Aussi, à l'exception des titres suivis de la mention [premium], les épisodes sont gratuits et rendus accessibles à tout le monde, même sans abonnement, pendant 7 jours.

Alors, en juillet, apprêtez-vous de nouveau à suivre les nouvelles enquêtes de Détective Conan. Le phénomène Oshi no Ko montera également sur scène pour une saison 2, mais nous sommes surtout curieux de découvrir l'étonnant Suicide Squad ISEKAI, qui revisite la fameuse licence de DC dans un style manga tout aussi barré et violent. Enfin, pour conclure chaque semaine avec brio, retrouvez deux œuvres cultes : One Piece, pour l'arc Egghead, et le très attendu Fairy Tail 100 Years Quest.

Lundi : Détective Conan [premium] — 12h30

Mercredi : Oshi no Ko — saison 2, dès le 3 juillet à 17h

Jeudi : Suicide Squad ISEKAI — à 9h01 Ramen Akaneko — dès le 4 juillet à 17h30 I Parry Everything! — dès le 4 juillet à 17h

Vendredi : 2.5 Dimensional Seduction — dès le 5 juillet à 15h30 Dungeon People — dès le 5 juillet à 19h30

Samedi : 50 nuances de gras — dès le 6 juillet à 9h

Dimanche : One Piece, arc Egghead [premium] — à 9h Run for Money [premium] — à 9h Fairy Tail 100 Years Quest — dès le 7 juillet à 11h30 My Deer Friend Nokotan — dès le 7 juillet 17h