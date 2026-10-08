Voici la page centrale de tous nos guides, astuces et soluces sur The Witcher 3 Remastered afin de vous aider sur cette version ultime du RPG légendaire de CD Projekt RED.

The Witcher 3 Remastered est la dernière version sortie le 29 septembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 d'un RPG dark fantasy mythique de CD Projekt RED, sorti quant à lui en 2015. Il nous place dans la peau de Geralt de Riv, un chasseur de monstres qui a ici pour tâche de retrouver sa fille adoptive, Ciri, traquée par la Chasse Sauvage, des spectres terrifiants qui cherchent à détruire le monde de notre héros. Vous retrouverez ici tous nos guides, soluces et astuces pour vous aider dans cette mission importante à plus d'un titre.

Astuces pour bien débuter dans The Witcher 3 Remastered

Retrouvez ici notre test de The Witcher 3, ainsi que des guides et astuces pour vous faire une meilleure idée du jeu et avoir de bonnes bases afin de débuter votre aventure en tant que sorceleur.

Guides pour toutes les romances

Comme dans d'autres RPG matures qui accordent une grande importance aux choix du joueur, The Witcher 3 dispose de différentes romances que vous pouvez poursuivre ou non, selon vos envies. Il en existe deux principales et plusieurs secondes, et voici une série de guides sur ce petit îlot de douceur et d'allégresse entre deux chasses au monstre.

Soluces pour les quêtes et objets légendaires

The Witcher 3 regorge de quêtes et d'objets uniques à récolter tout au long de l'aventure. Voici une liste des guides en lien avec ces éléments, ainsi que d'autres pour accéder aux deux DLC du jeu.

Liste des codes de triche et des meilleurs mods

Enfin, le jeu et plus encore son Remaster, disposent de divers codes de triche et mods pour modifier l'expérience. Avec la sortie du Remaster, les mods ont d'ailleurs enfin reçu un support cross-plateformes, les rendant compatibles tant sur PC que sur consoles.

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