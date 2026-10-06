Si vous souhaitez poursuivre Triss, l'une des deux romances principales de The Witcher 3, voici un guide complet pour savoir comment la débloquer.

Après Yennefer, l'autre romance principale de The Witcher 3 est donc Triss Merigold, la magicienne rousse, amie de son homologue de Vengerberg, et une compagne de cœur récurrent de Geralt, tant dans les livres que dans les jeux, où il s'agit même de l'unique romance majeure commune aux trois épisodes. Si vous découvrez The Wild Hunt grâce à son Remaster ou si vous souhaitez profiter de l'occasion pour relancer une partie et choisir Triss comme votre dulcinée, voici comment s'y prendre.

Comme pour la romance de Yennefer, celle de Triss dans The Witcher 3 implique principalement deux choses à retenir après avoir fait sa rencontre dans les rues de Novigrad dans le cadre de l'arc de la quête principale s'y déroulant, avec de préférence un personnage de niveau 10 minimum.

Quels choix faire durant la quête « Une question de vie ou de mort ? »

Le premier choix majeur à faire pour conclure la romance de Triss dans The Witcher 3 arrive à la fin d'une longue série d'enquête en lien avec Dijkstra.

Après la quête « Le Trésor du Comte Reuven », Triss demandera à Geralt de venir la voir

Cela déclenchera la quête « Une question de vie ou de mort », au cours de laquelle vous vous rendez à un bal masqué avec elle.

Lorsqu'elle s'enfuit dans le labyrinthe et tombe de la fontaine dans les bras de Geralt, choisissez la première option : « Embrasser Triss ».

Quels choix faire durant la quête « Maintenant ou Jamais » ?

Juste après avoir fini la quête « Une question de vie ou de mort », vous recevrez une seconde quête permettant de poursuivre la romance de Triss dans The Witcher 3, intitulée « Maintenant ou jamais ».