Comment installer les mods sur les versions PS5 et Xbox Series de The Witcher 3 ? Quel impact pour les performances ainsi que les trophées et succès ? On vous donne toutes les réponses.

Depuis ce 29 septembre 2026, les joueurs consoles peuvent enfin profiter des mods. Initialement prévue lors d’une mise à jour fin 2025, CD Projekt RED avait finalement repoussé la fonctionnalité à l’année suivante. Il aura finalement fallu attendre l’arrivée de The Witcher 3 Remastered pour que ceux qui jouent sur PS5 et Xbox Series puissent enfin profiter du talent des moddeurs et de leurs créations. Quelques heures après le déploiement de la mise à jour, on vous explique comment télécharger et installer les mods sur les versions PS5 et Xbox Series de The Witcher 3 Remastered.

Comme pour Baldur’s Gate 3, les mods du RPG de CD Projekt RED sur consoles sont gérés par mod.io, l’une des nouvelles plateformes de référence en la matière. Concrètement, tout se passera directement par les menus du jeu. Il vous faudra impérativement relier votre compte PlayStation ou Xbox à celui de CD Projekt RED. Si vous n’en avez pas encore un, il vous suffira d’en créer un, puis de vous connecter. Une fois les termes et conditions d’utilisation acceptés, vous aurez accès aux mods de The Witcher 3 Remastered. A partir de là, vous serez libre de naviguer dans les menus et de parcourir les créations des joueurs.

Il est tout à fait possible de filtrer les mods, que ce soit par date d’ajout, par popularité, par catégorie (équipement, jeu, graphismes, divers) ou même par langue, ce que nous déconseillons puisque tout disparaîtra. Dès lors qu’un mod de The Witcher 3 Remastered vous a tapé dans l'œil il vous suffit alors de cliquer dessus puis de cliquer sur Télécharger. Pour appliquer les effets d’un contenu nouvellement téléchargé, il sera nécessaire de redémarrer le jeu. Pour résumer, voici la marche à suivre pour télécharger et installer des mods de The Witcher 3 Remastered :

Lancez le jeu sur PS5 ou Xbox Series

Connectez-vous à votre compte CD Projekt RED

Allez dans le menu Mod, depuis le menu principal

Naviguez parmi les mods et sélectionnez celui qui vous intéresse

Cliquez dessus, puis cliquez sur Télécharger

Recommencez la manipulation pour chaque mod qui vous intéresse

Redémarrez le jeu pour appliquer les modifications

Vous retrouverez vos mods directement dans The Witcher 3 Remastered

Pour désinstaller un ou plusieurs mods, il faudra une nouvelle fois repasser par le menu des mods. Une fois votre premier contenu installé, vous pourrez en effet gérer et retrouver les mods appliqués depuis l’onglet « Installés », disponible en appuyant sur L2. Il vous suffira alors de cliquer sur le ou les mods de The Witcher 3 Remastered que vous souhaitez désinstaller. Il vous suffit ensuite de cliquer sur l’option « Se désabonner », ou le bouton Carré sur PS5, par exemple. Notez que vous pouvez sélectionner plusieurs mods à la fois pour aller plus vite. Voici en résumé comment désinstaller des mods sur The Witcher 3 Remastered, sur PS5 et Xbox Series :

Lancez le jeu

Allez dans le menu des Mods

Cliquez sur L2 ou LT pour aller dans l’onglet « Installés »

Sélectionnez le ou les mods à désinstaller

Notez que vous pouvez en sélectionner plusieurs à la fois

Cliquez sur Carré ou X pour choisir l’option « Se désabonner »

Redémarrez le jeu pour appliquer les modifications

Est-ce qu'installer des mods ralentit The Witcher 3 ?

Le studio polonais vous fera les rappels d’usage d’entrée de jeu. Les mods étant des contenus tiers, ils peuvent entraîner des bugs ou des comportements inattendus du jeu. Il est donc conseillé d’avoir toujours une sauvegarde de secours avant d’installer les mods sur The Witcher 3 Remastered, quitte à en créer une via le cloud ou les enregistrer directement sur une clé USB, histoire d’être sûr de ne rien perdre. Passé 2 Go de mods installés, combinés au poids des fichiers de sauvegarde, il y a en effet un risque que les temps de chargement soient plus longs, tout comme les processus d'installation et de sauvegarde, qui seront nettement ralentis.

Est-ce qu'installer les mods dans The Witcher 3 bloque les trophées/succès ?

C’est la grande question qui reste pour le moment en suspens. En la théorie, oui, les mods bloquent les trophées et les succès. Dans le cas de son homologue, Baldur’s Gate 3, qui passe également par mod.io, ils bloquent automatiquement la progression des trophées et succès. Nous attendons encore de pouvoir tester concrètement si c’est le cas pour The Witcher 3 Remastered, ou une information officielle de CD Projekt RED.

La liste des 45 mods disponibles au lancement sur PS5 et Xbox Series

Pour le lancement de The Witcher 3 Remastered, il y a un total de 45 mods. Un chiffre qui viendra évidemment gonfler au fur et à mesure que les moddeurs mettront à jour leurs créations pour être compatibles et que CD Projekt RED les validera. Pour démarrer, on retrouvera malgré tout quelques classiques, comme celui permettant de gagner automatiquement les matchs de Gwent, pour les hérétiques qui n’aiment pas le jeu de cartes, des coiffures et tenues alternatives, et même des scènes de danse en compagnie de Yennefer et Triss. Voici la liste complète des tout premiers mods de The Witcher 3 Remastered sur PS5 et Xbox Series :