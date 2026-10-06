Voici un guide complet pour accéder au DLC Hearts of Stone dans The Witcher 3, si vous profitez de la récente sortie de son Remaster pour vous lancer dans l'aventure.

Le 29 septembre 2026, The Witcher 3 a eu droit 11 ans après sa sortie à un Remaster venant rafraîchir plusieurs éléments graphiques et de gameplay du légendaire RPG original de CD Projekt RED. Gratuit pour les détenteurs d'une précédente version du jeu, celui-ci permet également d'accéder sans bourse délier à ses deux extensions en attendant la troisième, Songs of the Past, à venir courant 2027. Dans ce guide, nous allons expliquer comment accéder à la première, Hearts of Stone, sortie en 2015, la même année que le titre de base.

Il existe en réalité trois façons de commencer la quête principale permettant d'accéder à l'extension Hearts of Stone dans The Witcher 3. La méthode que vous choisirez dépendra de la manière dont vous comptez poursuivre votre partie par la suite.

Comment démarrer Hearts of Stone dans le cadre d'une nouvelle partie ?

Si vous commencez une nouvelle partie, notamment si vous découvrez The Witcher 3 par le biais de son Remaster, ou si vous souhaitez reprendre l'aventure de zéro, vous rencontrerez Gaunter de Meuré dès le Prologue dans Blanchefleur. Il aidera Geralt dans la quête « Lilas et groseilles à maquereau » si ce dernier lui offre un verre, tout en faisant quelques remarques inquiétantes au passage.

Après le prologue, votre journal sera mis à jour avec les instructions pour lancer la quête d'introduction de Hearts of Stone, baptisée « Les premières caresses du mal ». Notez toutefois qu'il est vivement recommandé d'atteindre au moins le niveau 32 avant de vous lancer dans ce premier DLC de The Witcher 3.

Comment accéder à Hearts of Stone depuis une sauvegarde existante ?

Si vous possédez déjà une sauvegarde de The Witcher 3 avant d'avoir lancé l'extension, il vous suffit :

de charger cette sauvegarde

de récupérer la quête « Les premières caresses du mal » à l'auberge des Sept Chats.

Avant même cela, votre journal sera mis à jour pour vous indiquer où chercher afin de lancer la série de quêtes de Hearts of Stone.

Comment lancer Hearts of Stone rapidement ?

Si vous souhaitez plonger directement dans le contenu du DLC Hearts of Stone sans jouer à l'histoire principale de The Witcher 3, vous pouvez :

Lancer une nouvelle partie

Sélectionner l'option Hearts of Stone lors de la configuration, dans le menu principal.

Vous commencerez alors avec un Geralt déjà au niveau 32 et équipé en conséquence

Votre journal de quêtes inclura la mission initiale, « Les premières caresses du mal », qui vous mènera au reste du contenu de l'extension.

Qu'attendre de la première quête du DLC Hearts of Stone de The Witcher 3 ?

Quelle que soit la méthode que vous choisissez pour lancer l'extension Hearts of Stone de The Witcher 3, voici quelques éléments à attendre de la quête « Les premières caresses du mal » afin de bien vous lancer dans l'aventure, à ne pas lire si vous voulez toutefois éviter les SPOILERS :