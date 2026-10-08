Si vous cherchez le build le plus puissant de The Witcher 3 Remastered, voici un guide pour Euphorie, le plus destructeur du jeu, mais qui demande une certaine maîtrise pour bien en profiter.

The Witcher 3 Remastered a apporté plusieurs améliorations et changements au niveau des graphismes et du gameplay du légendaire RPG original sorti en 2015. Cela a notamment trait aux arbres de compétences de Geralt, qui a permis au build Euphorie, déjà extrêmement puissant auparavant, de l'être encore plus. Il s'agit toutefois d'un build « endgame » car requiert d'avoir accédé à l'extension Blood and Wine, en plus d'être assez technique à jouer, même s'il représente à merveille la fantaisie d'un sorceleur devant se doper avec des potions pour chasser de puissants monstres.

Quelles compétences prendre pour le build Euphorie de The Witcher 3 Remastered ?

Commençons donc par le plus important pour construire tout build de The Witcher 3 Remastered, et a fortiori le build Euphorie : les nouvelles compétences de chaque arbre du jeu. Avant tout de chose, il est impératif de faire l'acquisition de la mutation Euphorie, déblocable dans l'extension Blood and Wine. Ce qui vaut au build son nom est en effet indispensable, puisque cela fait que chaque point de Toxicité (qu'on accumule en buvant des potions) augmente considérablement les dégâts à l'épée et des Signes.

Les compétences du build Euphorie de The Witcher 3 Remastered tournent ainsi autour des arbres Alchimie, Combat et Général, en délaissant totalement les Signes. Si vous aimez un build porté sur la magie, Euphorie n'est donc pas pour vous. En revanche, si vous voulez oblitérer absolument tout ce qui bouge avec des coups critiques monstrueux après avoir bu quelques potions, ce build va définitivement vous plaire. Nous allons donc détailler les compétences à prendre dans chaque arbre.

Quelles sont les compétences à prendre dans l'arbre Combat ?

Même si vous n'avez pas encore atteint l'extension Blood and Wine dans votre partie de The Witcher 3 Remastered, vous pouvez commencer à développer les premières ébauches du build Euphorie en démarrant par l'arbre Combat et en prenant les compétences suivantes pour augmenter massivement les dégâts de vos attaques rapides, en combinaison de mutagènes rouges pour une meilleure synergie de leurs effets :

Mémoire musculaire (3/3) : Après une esquive ou une roulade réussie, vos 3 prochaines attaques rapides consécutives infligent 30 % de dégâts supplémentaires.

Entraînement à la force (3/3) : Les attaques rapides augmentent de 45 % les dégâts de la prochaine attaque puissante.

Trois coups (3/3) : La troisième attaque rapide ou puissante a 60 % de chances de rendre la suivante encore plus dévastatrice, à condition qu'il s'agisse du même type d'attaque.

Concentration acérée (3/3) : Vous gagnez 1 point d'adrénaline en début de combat. Augmente de 30 % la génération d'adrénaline via les coups portés à l'arme.

Déchirure (3/3) : Inflige des dégâts supplémentaires proportionnels à l'endurance consommée. Ignore les défenses ennemies. Chaque point d'adrénaline augmente les dégâts totaux de 30 % lors d'un coup porté à l'ennemi.

Précision mortelle (3/3) : Toutes les attaques ont une chance de permettre à la prochaine attaque puissante de tuer instantanément un ennemi. Les ennemis immunisés contre cet effet génèrent 0,3 point d'adrénaline à la place.

Quelles sont les compétences à prendre dans l'arbre Alchimie ?

Après avoir récupéré les compétences de l'arbre Combat de The Witcher 3 Remastered ci-dessous, vous pouvez ensuite vous intéresser à l'arbre Alchimie, qui joue autour de l'utilisation d'huiles, l consommation de potions et la toxicité que cela engendre pour exploiter pleinement l'effet d'Euphorie. Voici les compétences à prendre ici, en combinaison avec des mutagènes rouges pour une meilleure synergie de leurs effets :

Rafraîchissement (1/3) : Utilisé seulement pour débloquer d'autres compétences.

Adaptabilité : Prolonge de 100 % la durée de toutes les décoctions de mutagènes.

Pyrotechnie (1/3) : Utilisé seulement pour débloquer d'autres compétences.

Couche protectrice (3/3) : Offre une protection de 15 % contre les attaques du type de monstre ciblé par l'huile.

Tolérance acquise (3/3) : Chaque recette d'alchimie apprise augmente la toxicité maximale de 3. Durée des potions et dégâts des bombes +6 %.

Transmutation tissulaire (3/3) : Les décoctions augmentent la vitalité maximale de 300 pendant toute la durée de leur effet.

Récupération différée (3/3) : Lorsque la toxicité dépasse 55 %, chaque potion consommée prolonge de 5 secondes les effets de la potion active, jusqu'à sa durée maximale.

Haute tolérance (3/3) : Lorsque la toxicité atteint ou dépasse 80 %, les dégâts subis de la part des ennemis augmentent de 150 %. Augmente les dégâts des coups critiques d'une valeur égale à 100 % de la toxicité actuelle.

Métabolisme rapide (1/3) : Utilisé uniquement pour débloquer Effets secondaires.

Effets secondaires (3/3) : Boire une potion offre 100 % de chances d'activer les effets d'une autre potion aléatoire sans augmenter la toxicité. Un seul effet bonus peut être actif à la fois.

Quelles sont les compétences à prendre dans l'arbre Général de The Witcher 3 Remastered ?

Enfin, les dernières compétences visant à compléter le build Euphorie se trouvent du côté de l'arbre Général de The Witcher 3 Remastered :

Gourmet (3/3) : La consommation de nourriture régénère la vitalité pendant 15 minutes.

Gestion de la colère (1/3) : Non équipé. Utilisé pour accéder à Synergie.

Synergie (3/3) : Augmente de 30 % les bonus des mutagènes placés dans les emplacements de mutagène.

Contrôle métabolique (3/3) : Augmente la toxicité maximale de 30.

Quelles armes et armures équiper pour compléter le build Euphorie ?

Après les compétences, reste maintenant à déterminer le meilleur équipement possible pour tirer pleinement partie du build Euphorie dans The Witcher 3 Remastered. Sur ce point, on vous recommande donc :

Le set complet de l'École du Chat pour renforcer les dégâts des attaques rapides après avoir effectué une attaque lourde ;

Le set complet de l'École de la Manticore pour augmenter la Toxicité maximale et plus d'emplacements de potions pour mieux exploiter l'effet d'Euphorie.





Quels potions et consommables utiliser pour mieux exploiter le build Euphorie ?

Le build Euphorie de The Witcher 3 Remastered ayant trait à la consommation de potions pour augmenter son taux de Toxicité pour faire plus de dégâts, il est donc important d'avoir les bons consommables à porter de main. Sur ce point, on vous conseille d'avoir la meilleure qualité possible (idéalement Relique), et d'avoir en raccourcis les potions suivantes :

Hirondelle : pour régénérer votre Vitalité

Chat Huant : pour régénérer votre Endurance

Tonnerre : pour augmenter vos dégâts à l'épée

Enfin, pensez à appliquer la bonne huile sur votre épée pour le bon adversaire, afin d'obtenir d'autres bonus de l'arbre Alchimie, en plus d'infliger plus de dégâts à votre opposant. Vous pouvez également activer la fonctionnalité « Application automatique d'huile » introduite dans The Witcher 3 Remastered pour vous faciliter la vie.