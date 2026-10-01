Quelles sont les armes de The Witcher 3 Remastered à privilégier après les changements apportés aux combats ? On vous dit tout avec notre tier list des meilleures armes.

Avec la sortie de The Witcher 3 Remastered, beaucoup de joueurs ont repris la route aux côtés de Geralt, ou, au contraire, vont en profiter pour découvrir ses aventures. Dans un cas comme dans l'autre, la sensation de nouveauté sera au rendez-vous puisque cette nouvelle version rebat les cartes en apportant notamment de nombreuses modifications aux combats, aux armes et globalement au gameplay. Les builds autrefois éprouvées deviennent caduques et l’arrivée de nouvelles armes change la donne. Forcément la question se pose. Quelles sont les meilleures armes de The Witcher 3 ? Lesquelles privilégier pour sa nouvelle partie ? Voici notre tier list des meilleures armes de The Witcher 3 Remastered.

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La tier list des meilleures armes de The Witcher 3 Remastered

Les meilleures armes du jeu sont donc l’Aerondight, l’Épée en acier de chevalier de Toussaint et l’Épée en argent de l'École du Griffon de grand maître. Pour établir ce classement, nous avons pris en compte les dégâts de base, les bonus associés (critiques, Signes, effets de saignement ou d’empoisonnement etc), ainsi que la facilité avec laquelle chaque arme s’intègre aux builds les plus courantes. Celles de Rang S et A nécessiteront en revanche d'avance, voire de finir, les deux DLC. Voici donc sans plus attendre la tier list des meilleures armes de The Witcher 3 Remastered :

Rang S : Aerondight, Épée en acier de chevalier de Toussaint, Épée en argent de l'École du Griffon de grand maître

: Aerondight, Épée en acier de chevalier de Toussaint, Épée en argent de l'École du Griffon de grand maître Rang A : Gesheft, Vitis, Iris

: Gesheft, Vitis, Iris Rang B : Lame de Belhaven, Épée en acier venimeuse de l'École de la Vipère, Épée en argent venimeuse de l'École de la Vipère, Arbalète de Geralt de Riv / de Ravix de Quatrecorne, Arbalète de l'École de l'Ours

: Lame de Belhaven, Épée en acier venimeuse de l'École de la Vipère, Épée en argent venimeuse de l'École de la Vipère, Arbalète de Geralt de Riv / de Ravix de Quatrecorne, Arbalète de l'École de l'Ours Rang C : Maugrim, L'Épée sanguine

Les meilleurs armes de rang S dans The Witcher 3 Remastered

Aerondight (épée en argent)

Sans doute la meilleure épée en argent du jeu. Chaque coup porté génère en effet des charges augmentant les dégâts de 10%. Une fois pleinement chargée, elle inflige alors systématiquement des coups critiques. Mieux encore, achever un ennemi lorsqu’elle est pleinement chargée augmente définitivement ses dégâts. En revanche, les charges se perdent avec le temps ou lorsque vous subissez des dégâts. Elle se marie très bien avec les différents builds populaires de The Witcher 3 Remastered. On vous conseille de la récupérer dès que possible lorsque vous aurez accès au DLC Blood and Wine pour commencer à faire grimper sa compétence unique rapidement. Elle sera d’autant plus redoutable en fin de partie ou dans un New Game+.

Région : Toussaint (DLC Blood and Wine)

: Toussaint (DLC Blood and Wine) Quête : Il ne peut en rester qu’un (départ au panneau d'affichage de Beauclair)

: Il ne peut en rester qu’un (départ au panneau d'affichage de Beauclair) Conditions : prouver les cinq vertus chevaleresques au fil des quêtes de Toussaint

: prouver les cinq vertus chevaleresques au fil des quêtes de Toussaint Niveau conseillé : 35 à 40

Épée en acier de chevalier de Toussaint (épée en acier)

C’est également l’une des meilleures armes de The Witcher 3 Remastered. Elle possède en effet des dégâts de base très élevés, de la perforation d’armure, des bonus critiques, des chances de saignement et de brûlure. Bref, c’est l’arme parfaite contre les humains. Attention cependant, elle se décline en plusieurs versions et seule celle fabriquée vaut vraiment le coup. Les versions magiques et de maître trouvées sur le terrain sont clairement moins puissantes. Voici comment pouvoir la fabriquer.

Région : Toussaint (Blood and Wine)

: Toussaint (Blood and Wine) Emplacement du schéma : coffre au dernier étage de la tour centrale des ruines du palais Arthach, au nord de Toussaint, après avoir éliminé le chef du camp.

: coffre au dernier étage de la tour centrale des ruines du palais Arthach, au nord de Toussaint, après avoir éliminé le chef du camp. Fabrication : chez un maître forgeron

: chez un maître forgeron Matériaux : 3 Sangles de cuir, 2 Lingots d'acier noir, 2 Salives de monstre, 1 Rubis, 1 Ambre

Épée en argent de l'École du Griffon de grand maître (épée en argent)

C’est la meilleure arme de The Witcher 3 Remastered pour les builds axés sur les Signes. Elle offre en effet un bonus de 21% d’intensité des Signes, ce qui est plus que Gesheft, qui excelle déjà dans ce domaine. A cela s’ajoutent +25% de dégâts critiques, +5% de chances de critique, +10% de chances de démembrement et +20% d’expérience contre les monstres. Le chemin pour l’obtenir est en revanche long. Il faut en effet posséder la version de maître pour la posséder, ce qui implique d’avoir fait toutes les étapes précédentes, mais elle en vaut clairement la chandelle. Surtout si vous l’associez à l’armure complète du même ensemble, où elle est à son plein potentiel.

Région : Toussaint (Blood and Wine)

: Toussaint (Blood and Wine) Quête : Chasse au trésor : équipement de l'École du Griffon de grand maître (auprès de Lazare Lafargue après la quête « Maître parmi les maîtres »)

: équipement de l'École du Griffon de grand maître (auprès de Lazare Lafargue après la quête « Maître parmi les maîtres ») Lieux de la chasse au trésor : Vallée des Neuf, ruines de Fort Ussar, château du mont de la Grue

: Vallée des Neuf, ruines de Fort Ussar, château du mont de la Grue Fabrication : chez un maître forgeron

: chez un maître forgeron Matériaux : 1 Épée en argent de l'École du Griffon de maître, 2 Sangles de cuir , 2 Lingots de dimeritium enrichi, 1 Cœur de monstre, 1 Essence de monstre

Les meilleures armes de Rang A de The Witcher 3 Remastered

Gesheft (épée en argent)

En attendant de terminer toutes les étapes pour débloquer l’Épée en argent de l'École du Griffon de grand maître, c’est la meilleure arme de The Witcher 3 Remastered pour les builds axés sur les Signes ou la magie. Elle offre en effet +20% d’intensité à tous les Signes. L’avantage, c’est que vous la trouverez assez naturellement lors de la quête principale du DLC Blood and Wine.

Région : Toussaint (Blood and Wine)

: Toussaint (Blood and Wine) Quête : « Il était une fois… » (quête principale)

: « Il était une fois… » (quête principale) Emplacement : après avoir vaincu le géant, sautez par-dessus la rambarde du pont. Entrez ensuite dans le château et suivez le feu follet jusqu'à une grotte. Elle est plantée dans un feu de camp, en référence à Dark Souls.

Vitis (épée en acier)

C’est l’alternative de Gesheft, en version lame d’acier. Elle a le même bonus conférant +20% à tous les Signes et l’avantage c’est que ces deux jumelles se trouvent au même endroit et sont particulièrement complémentaires.

Région : Toussaint (Blood and Wine)

: Toussaint (Blood and Wine) Quête : « Il était une fois… » (quête principale)

: « Il était une fois… » (quête principale) Emplacement : après avoir parlé à Joss, suivez le feu follet entre Joss et la tour de Raiponce. Il vous emmènera jusqu'au corps d'un chevalier au bord de l'eau. Vous trouverez également l’armure de Toussaint complète sur ce même cadavre.

Iris (épée en acier)

Autre arme de choix pour The Witcher 3 Remastered, d’autant que les nouvelles compétences au combat de cette version incitent à alterner attaques rapides et puissantes. L’épée Iris n’a donc jamais été aussi utile que puissante. Elle charge en effet son énergie au fil d’un combat. Puis, lorsqu’elle vire au rouge, elle libère un coup dévastateur lorsque vous faites une attaque puissante, au prix d’une partie de votre Vitalité toutefois. Elle reste idéale pour une build Bloodbath. Attention cependant, il faudra faire le bon choix lors de la quête « Ce que tu as semé, tu le récolteras » pour obtenir cette très bonne arme de The Witcher 3 Remastered.

Région : Velen/Novigrad (Hearts of Stone)

: Velen/Novigrad (Hearts of Stone) Quête : « Ce que tu as semé, tu le récolteras » (dernière quête du DLC)

: « Ce que tu as semé, tu le récolteras » (dernière quête du DLC) Conditions : choisir de défier Gaunter de Meuré pour sauver Olgierd