Contrairement au Geralt des livres, on peut très facilement se faire de l'argent dans The Witcher 3 Remastered, comme le détaille ce guide sur le sujet.

En attendant l'extension Songs of the Past à venir courant 2027, The Witcher 3 a eu droit à une grande remise en forme par l'entremise d'un Remaster améliorant l'ensemble du jeu. Afin de bien se préparer pour une toute première partie ou pour un nouveau tour de piste avant le prochain DLC majeur du jeu, il faudra toutefois se composer un petit pécule histoire de progresser sereinement, puis après avoir écumé l'histoire principale et ses deux extensions en vue de s'acheter le meilleur équipement pour Geralt et Ablette que la région Letten pourrait offrir.

Quelles sont les meilleurs méthodes pour gagner de l'argent facilement dans The Witcher 3 ?

Il existe plusieurs manières de gagner de l'argent facilement dans The Witcher 3. Certaines sont toutefois plus farfelues ou exploitent de manière un brin abusive les mécaniques du jeu, et d'autres sont plus conventionnelles, mais malheureusement moins efficaces.

Gagner de l'argent en terminant des quêtes de The Witcher 3 ou en vendant des objets

Les méthodes les plus efficaces et conventionnelles de gagner de l'argent dans The Witcher 3 sont simplement de réaliser des quêtes comme des contrats, et ramasser tout ce qui nous passe sous la main pour ensuite vendre notre butin. Dans le Remaster, cela est encore plus simple grâce à l'option d'accessibilité permettant de supprimer le poids des objets. Il est ainsi possible de piller absolument tout et tout le monde, sans avoir peur d'être ralenti et incapable de faire un voyage rapide en se remplissant trop les poches.

Attention toutefois, les marchands dans The Witcher 3, du moins sans utiliser de mods, disposent de fonds limités. Ils ne pourront donc pas racheter tout ce que vous voulez vendre. Il faudra alors faire le tour des commerces par exemple dans Novigrad pour vendre les objets correspondants, comme par exemple les armes et armures à un forgeron/armurier, les composants alchimiques à un alchimiste, les objets de valeur à un marchand généraliste, etc.

Farmer énormément d'argent en... tuant des porcs

Pour ce qui est des méthodes un peu particulières pour se faire gagner énormément d'argent dans The Witcher 3, il existe une astuce extrêmement facile à exploiter, et ce dès le début du jeu. Pour cela, il faut en effet tuer des cochons dans Blanchefleur, la région du prologue, et récupérer leur butin pour le revendre contre de l'or.

Au nord du premier village de Blanchefleur, à l'ouest du Pont des Soupirs, vous trouverez deux enclos à cochons près de l'eau.

Utilisez le signe Igni pour tuer rapidement les cochons de la zone grâce à sa large portée.

Ne récupérez pas immédiatement le butin sur les cadavres, ouvrez plutôt le menu d'accès rapide et méditez pendant une heure.

Cette action fera réapparaître automatiquement les cochons dans l'enclos.

Répétez l'opération jusqu'à ce que les cochons cessent de réapparaître, puis ramassez tout le butin pour tout vendre et gagner énormément d'or très facilement dans The Witcher 3.

Récupérer en boucle le butin des nids de monstres

La dernière méthode la plus efficace de gagner l'argent dans The Witcher 3 exploite enfin de manière pas très légitime une mécanique du jeu et de son monde ouvert : farmer en boucle des nids de monstre. Pour cette méthode, vous devez :