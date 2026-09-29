11 ans après sa sortie événement, The Witcher 3 se rappelle à notre bon souvenir avec un Remaster offrant plusieurs refontes tant graphiques qu'au niveau du gameplay, afin de mieux nous préparer à l'arrivée de l'extension Songs of the Past courant 2027. On en profite donc pour emprunter la Voie de la nostalgie pour les vétérans, mais aussi un guide pour d'éventuels nouveaux venus qui profitent de cette nouvelle version pour se lancer dans le RPG légendaire de CD Projekt RED, avec ici un guide de l'ensemble des romances du jeu, extensions incluses. Attention toutefois, nous allons fatalement SPOILER divers éléments d'intrigue. N'allez donc pas plus loin si vous souhaitez vous garder la surprise.

Toutes les romances possibles dans The Witcher 3, extensions incluses

The Witcher 3 propose pléthore de romances possibles, aux répercussions plus ou moins durables sur l'ensemble des événements impliquant Geralt de Riv, le sorceleur qu'on incarne. Il existe en effet plusieurs romances centrales qui changeront radicalement l'histoire, tandis que d'autres sont plutôt des amourettes de passage, sans trop de conséquences sur la suite. Voici quoi qu'il en soit toutes les romances possibles dans le RPG de CD PRojekt RED :

Yennefer de Vengerberg (principale)

de Vengerberg (principale) Triss Merigold (principale)

Merigold (principale) Yennefer et Triss (très mauvaise idée)

(très mauvaise idée) Keira Metz (secondaire)

(secondaire) Madame Sasha (secondaire)

(secondaire) Jutta An Dimun (secondaire)

(secondaire) Shani (Hearts of Stone)

(Hearts of Stone) Syanna (Blood and Wine)

(Blood and Wine) Lilla (Songs of the past)

(Songs of the past) Bordels (tertiaire)

Yennefer de Vengerberg, l'une des deux romances principales de The Witcher 3

La magicienne Yennefer de Vengerberg est l'une des deux principales romances de The Witcher 3, et le choix canonique si l'on souhaite respecter le lore des livres. Il va toutefois falloir faire preuve de patience pour arriver au bout de sa romance, qui implique une longue série de quêtes pendant que les deux amants cherchent à retrouver Ciri, leur fille adoptive, avant de réitérer leurs vœux sans une influence magique extérieure.

© CD Projekt RED

Triss Merigold, la seconde romance principale du jeu

Seconde option principale s'agissant des romances de The Witcher 3, Triss Merigold est également une magicienne, amie de Yennefer, et romance principale des deux premiers jeux The Witcher, ainsi qu'une relation de passage dans les livres. Il est donc possible, si vous aviez choisi de la courtiser tout au long de la trilogie, d'aller jusqu'au bout de la démarche. Là encore, il faudra suivre une série de quêtes la concernant, jusqu'à un certain passage majeur de l'histoire des magiciens à Novigrad pour conclure.

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Entretenir une romance avec les deux magiciennes, pour un résultat pas très heureux

Enfin, pour les plus coquins, il est possible de terminer les deux séries de quête en déclarant sa flamme aux deux romances principales de The Witcher 3. Sauf que cela vous jouera des tours à la toute fin de l'histoire principale, puisque Yennefer et Triss vont trouver cause commune en piégeant Geralt, pour au final le laisser attaché à un lit, et tristement célibataire. Même si la scène est hilarante, pour le bonheur du sorceleur, il est donc préférable de choisir entre l'une ou l'autre.

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Keira Metz, la première romance secondaire de The Witcher 3

Keira Metz, une autre magicienne de son état, est probablement la première romance que vous pourrez poursuivre dans The Witcher 3 si vous choisissez de tenter votre chance avec elle, puisque cela arrivera dès le premier Acte de l'histoire, en guise de bonus après une quête essentielle dans la recherche de Ciri par Geralt dans la région de Velen.

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Madame Sasha, une romance secondaire du Passiflore

La romance secondaire suivante de The Witcher 3 implique une quête parfaitement secondaire intitulée « La Cour des Grands » et s'adresse principalement aux amateurs de Gwynt, puisqu'il sera possible de la poursuivre uniquement au Passiflore à Novigrad, dans le cadre d'un tournoi de cartes avec un billet d'entrée à 2 000 Couronnes.

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Jutta An Dimun, la guerrière de Skellige romançable

Dans les îles de Skellige, vous pourrez croiser la route de Jutta An Dimun dans le cadre d'une autre quête parfaitement secondaire de The Witcher 3, plus précisément dans une arène sur l'île Faroe. Celle-ci impliquera de lui trouver une épée, puis de prouver les capacités martiales de Geralt sans user de Signes ou de bombes, pour une conclusion heureuse, mais uniquement pour une nuit.

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Shani, la romance exclusive à l'extension Hearts of Stone de The Witcher 3

Place ensuite aux romances accessibles uniquement dans les extensions de The Witcher 3, avec pour commencer celle de la première, Hearts of Stone. Dans celle-ci, on rencontrera Shani, une guérisseuse qu'on pouvait déjà romancer dans le tout premier jeu, et une des nombreuses conquêtes de Geralt dans les livres. Ici, les deux personnages se rencontreront à plusieurs reprises dans le fil de la quête principale de l'extension, avec la possibilité de passer une nuit de félicité, mais exclusivement dans le cadre de ladite extension.

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Syanna, la romance de l'extension Blood and Wine

On passe ensuite à Blood and Wine de The Witcher 3 pour la romance exclusive à cette excellentissime seconde extension du jeu. Il est cette fois question de Syanna, la sœur troublée de la Duchesse Anna Henrietta, dirigeante de Toussaint. Il est ainsi possible à la fois de la romancer avec une scène pour le moins... onirique, et aussi de l'empêcher de commettre un acte terrible à la fin de la trame principale mélangeant contes de fée et vampires.

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Lilla, la romance à découvrir dans Songs of the Past, la prochaine extension de The Witcher 3

Si on ne sait pas encore quand exactement sortira Songs of the Past ni les aventures précises qui nous y attendent, on sait d'ores et déjà que cette nouvelle extension de The Witcher 3 à venir courant 2027 inclura une nouvelle romance exclusive. Puisque Geralt va se rendre à Letten, terre natale de Jaskier, cette fameuse romance sera directement liée au meilleur ami du sorceleur, puisqu'il s'agira de Lilla, qui n'est autre que la cousine du barde. Comment cette rencontre se fera et comment conclure positivement sa romance, il faudra attendre la sortie de l'extension pour le découvrir.

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Les rencontres dans les bordels pour des scènes additionnelles

On trouve enfin trois maisons closes dans The Witcher 3 : « Chez Kate la Boiteuse » et le « Passiflore » à Novigrad, ainsi que « Les Belles de Beauclair » à Beauclair. Chacun de ces établissements propose trois partenaires potentielles avec qui Geralt peut passer la nuit moyennant finance, sachant toutefois que Beauclair n'est accessible que via l'extension Blood and Wine.