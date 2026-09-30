Il aura fallu attendre 11 ans, mais The Witcher 3 permet enfin officiellement, grâce à son Remaster, de changer l'apparence de ses armes et armures sans avoir à passer par des mods. Accéder à cette fonctionnalité très attendue de « transmogrification » va toutefois demander beaucoup de patience et plusieurs démarches, en tout cas si vous lancez le jeu pour la première fois ou recommencez une nouvelle partie. On vous explique tout cela en détail.

Comment débloquer la fonctionnalité pour changer l'apparence de ses armes et armures dans The Witcher 3 Remastered ?

Pour être en mesure d'altérer l'apparence de son équipement dans The Witcher 3 Remastered, il va en effet falloir la mériter, car elle n'est possible qu'auprès de deux maîtres artisans armurier et forgeron dans Velen, la première région du jeu. Pour accéder à cette fonctionnalité auprès de ces deux maîtres, il faudra d'abord débloquer leurs services, ce qui n'arrivera pas avant de nombreuses heures de jeu dans le cadre d'une nouvelle partie, comme suit :

Yoana, la maîtresse armurière de Perchefreux (fief du Baron Sanglant) : Parlez à Fergus Graem, un nain armurier, pour initier la quête affiliée aux armures. Vous devrez ensuite vous rendre sur l'île d'Undvik à Skellige pour récupérer des outils de forgeron pour Yoana afin qu'elle remplace Fergus et devienne votre maîtresse armurière attitrée. Une fois cela fait, vous pourrez fabriquer des armures de rang maître, mais surtout modifier l'apparence de vos armures dans The Witcher 3 Remastered.

(fief du Baron Sanglant) : Parlez à Fergus Graem, un nain armurier, pour initier la quête affiliée aux armures. Vous devrez ensuite vous rendre sur l'île d'Undvik à Skellige pour récupérer des outils de forgeron pour Yoana afin qu'elle remplace Fergus et devienne votre maîtresse armurière attitrée. Une fois cela fait, vous pourrez fabriquer des armures de rang maître, mais surtout modifier l'apparence de vos armures dans The Witcher 3 Remastered. Hattori, le maître forgeron de Novigrad : Rencontrez Hattori dans sa boutique située au nord-ouest de la Porte de la Gloire pour débloquer la quête « Des épées et des raviolis ». Une fois cette quête terminée, Hattori pourra vous fabriquer des épées de rang maître, et surtout modifier l'apparence de vos armes dans The Witcher 3 Remastered.



© CD Projekt RED

Comme d'autres jeux avant lui, une fois les services de Yoanna et d'Hattori débloqués, The Witcher 3 Remastered vous permettra donc dispose donc d'une fonctionnalité qu'on appelle communément « transmogrification », qui consiste à appliquer sur son équipement une autre apparence. Cela permet donc de profiter seulement l'aspect cosmétique d'un équipement donné, mais de conserver les statistiques des armes et armures que l'on porte.

Il s'agit donc d'un autre moyen d'exprimer son style sans avoir à le sacrifier sur l'autel de statistiques optimales, ce qui manquait cruellement au jeu The Witcher 3 de base. Ceci étant dit, même après avoir débloqué la transmogrification dans le Remaster, cela vous coûtera pour chaque modification d'apparence entre 100 et 20 couronnes.

La couleur de l'armure va également s'ajuster en fonction de celle du modèle d'origine, offrant une expérience de personnalisation cohérente. Pour débloquer de nouvelles apparences, il suffit d'ajouter des équipements à l'inventaire de Geralt. Il est cependant à noter que les objets déjà possédés avant la sortie de The Witcher 3 Remastered pourraient ne pas être pris en compte, et vous devrez les récupérer pour débloquer leurs apparences.