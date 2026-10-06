Si vous souhaitez vous lancer dans l'excellent DLC Blood and Wine de The Witcher 3 grâce à son Remaster, voici un guide pour savoir comment y accéder.

Après un guide pour accéder à Hearts of Stone, une extension sympathique mais un peu à part de The Witcher 3, on s'intéresse maintenant à ce que beaucoup considèrent encore comme l'un des meilleurs DLC de l'histoire : Blood and Wine. Que vous souhaitiez y replonger ou si vous allez le découvrir pour la première fois par le biais du Remaster gratuit, DLC inclus, à condition de posséder une version antérieure du jeu de base, suivez le guide direction Toussaint.

Comme pour Hearts of Stone, il existe trois manières de se lancer dans Blood and Wine, la seconde extension de The Witcher 3. Celles-ci dépendront encore de la façon dont vous voulez vous lancer dans ce DLC d'exception.

Comment démarrer Blood and Wine dans une nouvelle partie ?

Si vous lancez The Witcher 3 pour la première fois grâce à son Remaster ou profitez de l'occasion pour repartir d'une partie toute fraîche, il faudra faire preuve de beaucoup de patience avant de pouvoir vous lancer dans Blood and Wine. Tout d'abord, il faut répondre à quelques prérequis afin de débloquer la quête de départ de cette extension :

Terminer la quête « Un poète sous pression », la quête principale de l'arc de Novigrad impliquant de sauver Jaskier.

Avoir un personnage au moins niveau 34 avec l'équipement et le build correspondant, histoire de ne pas vous heurter à un mur.

Après avoir terminé la quête en lien avec Jaskier dans l'aventure principale de The Witcher 3, vous pourrez quoi qu'il en soit trouver sur n'importe quel panneau de quête de Velen ou Novigrad une note s'adresser au « Sir Geralt de Riv », l'invitant à se rendre au village des tailleurs de pierre à l'ouest d'Oxenfurt pour rencontrer deux chevaliers de Toussaint afin de démarrer le DLC Blood and Wine.

Comment accéder à Blood and Wine depuis une sauvegarde existante ?

Si autrement vous possédez déjà une sauvegarde de The Witcher 3 précédant le lancement de Blood and Wine, il vous suffit :

De charger cette sauvegarde.

De récupérer la note à l'adresse de Sir Geralt de Riv et rencontrer les deux chevaliers au village des tailleurs de pierre.

Comment lancer Blood and Wine rapidement ?

Si enfin vous souhaitez vous lancer directement dans l'extension Blood and Wine sans avoir à traverser l'histoire principale de The Witcher 3 ou celle d'Hearts of Stone, vous pouvez également :

Lancer une nouvelle partie.

Sélectionner l'option Blood and Wine lors de la configuration, dans le menu principal.

Vous commencerez alors avec un Geralt déjà au niveau 34 et équipé en conséquence.

Récupérez la fameuse note pour ensuite rencontre les deux chevaliers.

Qu'attendre de la quête de départ du DLC Blood and Wine de The Witcher 3 ?

Quelle que soit la méthode que vous choisissez pour lancer l'extension Blood and Wine de The Witcher 3, voici quelques éléments à attendre pour sa première quête afin de bien vous lancer dans l'aventure, à ne pas lire si vous voulez toutefois éviter les SPOILERS :