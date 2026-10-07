Si vous lancez The Witcher 3 pour la première fois avec le Remaster ou cherchez le meilleur équipement pour bien démarrer une nouvelle campagne, suivez le guide.

Avec la sortie récente de The Witcher 3 Remastered, c'est probablement le meilleur moment de (re)découvrir le RPG légendaire de CD Projekt RED dans sa forme la plus aboutie, notamment grâce à diverses améliorations au niveau des graphismes et du gameplay. À cet effet, que vous vous lanciez sur la Voie pour la toute première fois ou repartez à l'aventure pour un tour mais êtes un peu rouillés, voici où trouver les meilleures armes et armures pour partir sur de bonnes bases.

Où trouver le meilleur set d'armure au début de The Witcher 3 Remastered ?

Le meilleur set d'armure de début de partie de The Witcher 3 n'est pas bien loin, puisqu'on peut l'acheter directement auprès du marchand qu'on sauve d'une attaque de griffon avec Vesemir, et qu'on peut retrouver un peu plus tard dans le tout premier village à côté de la taverne, juste à l'ouest du Pont des Soupirs, à Blanchefleur.

Vous pouvez lui acheter l'ensemble d'armure témérienne, qui nécessite d'être niveau 4 pour la porter, mais qui propose de bonnes statistiques d'armure ainsi qu'une augmentation de la résistance à la plupart des types de dégâts. Il faudra toutefois compter un total de 1 040 couronnes pour acheter l'intégralité du meilleur set d'armure de début de partie dans The Witcher 3.

Où trouver les meilleures armes du début du jeu ?

Pour ce qui est des meilleures armes du début de The Witcher 3, on les trouve également dans Blanchefleur, mais il va falloir jouer aux chasseurs de trésor. Il s'agit en effet des épées de l'École de la Vipère, qui nécessitent toutefois de trouver leur plan respectif à travers le prologue du jeu.

L'un se trouve dans une crypte au nord du point de voyage rapide du Moulin

L'autre se trouve dans un campement de bandit près du point de voyage rapide Village pillé

Une fois les plans trouvés, il faudra se rendre auprès d'un forgeron, comme celui se trouvant au camp nilfgaardien de Blanchefleur, avec les composants suivants :

Épée en Acier de l'École de la Vipère : 1 sangle de cuir, 1 lingot d'acier, 1 poussière d'émeraude, 1 extrait de venin

Épée en Argent de l'École de la Vipère : 1 sangle de cuir, 2 lingotd d'argent, 1 poussière d'émeraude, 1 extrait de venin

Ces deux premières épées de sorceleur de The Witcher 3 offrent de bonnes statistiques offensives pour débuter le jeu, des chances d'empoisonner l'ennemi, mais aussi de l'expérience en plus en tuant des humains pour l'épée en acier ou des monstres pour l'épée en argent. De bons compagnons pour commencer efficacement l'aventure, en somme.