The Witcher 3 propose deux romances principales, parmi lesquelles Yennefer, et voici un guide afin de la débloquer pour qui le souhaite.

Que vous découvriez The Witcher 3 grâce à son Remaster ou si vous profitez de l'occasion pour vous relancer dans l'aventure, le RPG légendaire de CD Projekt RED ne déroge pas à la règle des jeux dits « matures » en proposant de nouer diverses romances. S'il en existe plusieurs facultatives dans The Wild Hunt, deux d'entre elles revêtent une autre importance et ont même un impact significatif sur votre partie. En l'occurrence, ce guide s'intéresse à Yennefer, la magicienne aux cheveux noir corbeau et le véritable amour de Geralt, du moins via un certain vœu dans les livres.

Pour conclure la romance de Yennefer, que vous rencontrez pour la première fois dans The Witcher 3 à la fin du prologue, pour ensuite ne plus la revoir avant l'arc Skellige, qui requiert un personnage de niveau 15 minimum, deux choses principales sont à retenir.

Quels choix faire pendant la quête « Le Roi est mort, vive le Roi » à Skellige ?

Lors de la quête « Le Roi est mort, vive le Roi » durant l'arc Skellige de l'histoire principale de The Witcher 3, vous devrez vous rendre à une réception en compagnie de Yennefer avec pour objectif caché de dérober un objet magique important pour retrouver Ciri. Durant cette phase :

Vous devrez affronter un élémentaire de terre.

Une fois celui-ci vaincu, la pièce commencera à se remplir de gaz toxique.

Yennefer vous demandera de penser à la première chose qui vous vient à l'esprit.

Choisissez la deuxième option : « Bon sang, j'ai envie de t'embrasser, Yen ».

». Une fois téléporté dans sa chambre, sélectionnez l'option « Ça ne me dérangerait pas de regarder… » lorsqu'elle s'apprête à réparer sa robe.

» lorsqu'elle s'apprête à réparer sa robe. Cela déclenchera une scène romantique assez iconique de The Witcher 3 sur une certaine licorne.

Quels choix faire pendant la quête Le Dernier Vœu ?

Après cette quête, avancez dans l'intrigue principale de The Witcher 3 à Skellige. Yennefer demandera ensuite à Geralt de l'aider sur l'île de Larvik, ce qui déclenchera la quête « Le Dernier Vœu ».