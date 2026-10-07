The Witcher 3 regorge d'épées légendaires qui valent le détour, et Aerondight, une des récompenses ultimes du DLC Blood and Wine, est clairement la meilleure du jeu, voici comment la récupérer.

En-dehors de l'équipement des différentes écoles de sorceleurs, The Witcher 3 offre à de multiples reprises des armes et armures légendaires en guise de récompenses vraiment uniques, avec leurs attributs propres. La meilleure représentante dans la catégorie des épées en argent, utilisées pour tuer les monstres, est sans conteste Aerondight, une arme qu'on a d'ailleurs déjà vu dans le tout premier jeu de la franchise, mais qui nécessite dans The Wild Hunt d'accéder à l'extension Blood and Wine pour l'acquérir. On vous détaille tout cela si vous profitez du Remaster pour lancer le RPG mythique de CD Projekt RED pour la première fois ou repartez pour une nouvelle aventure.

Pour obtenir l'épée en argent légendaire Aerondight dans The Witcher 3, vous devez d'abord terminer la quête secondaire de Blood and Wine intitulée « Il ne peut en rester qu'un ». Vous pouvez l'activer en parlant à l'ermite situé au milieu du lac, à Toussaint, directement au nord du palais de Beauclair. Cette quête vous imposera des objectifs visant à prouver que vous possédez les cinq vertus requises pour devenir le digne détenteur de l'épée. Pour ce faire, vous devrez choisir des options de dialogue spécifiques au cours de certaines quêtes.

Quels choix faire pour acquérir les cinq vertus dans la quête « Il ne peut en rester qu'un » ?

Vertu Compassion : Quête « La Bête de Toussaint » : après le combat contre le Shaelmaar, épargnez-le. Quête « Chasse au gros gibier » : sauvez la panthère piégée, puis à la fin, interrogez les gardes sur le sourire du comte et rendez-lui visite durant son exposition pour prendre des nouvelles de sa fille.

Vertu Générosité : Dans la Quête « Le laboratoire de l’étrange » de The Witcher 3 Blood and Wine : donnez 5 couronnes au messager. Quête « Le Sorceleur prend la pose » : achetez le tableau pour 1000 couronnes. Quête « Dans l’antre de la bête » : offrez 500 couronnes au cireur pour obtenir des informations.

Vertu Honneur : Quête « Jusqu’à ce que la mort vous sépare… » : dites la vérité à Charles sur la querelle des fantômes. Quête « Gazouillis et chevalerie » : si vous participez au tournoi sous le nom de Geralt de Riv , relevez enfin le défi du Prince Anseis après la course et battez-le en duel.

Vertu Sagesse : Quête « Mon père avait tort » : sauvez le frère dans la grotte et réconciliez la famille en disant « Personne ne meurt aujourd’hui ». Quête « La cage au fou » : explorez complètement le repaire du nécrophage tacheté, cachez-vous dans le placard puis levez la malédiction.

Vertu Valeur Dans la Quête « Gazouillis et chevalerie » de The Witcher 3 Blood and Wine : après avoir appris la vérité sur Vivienne, poursuivez alors le tournoi et remportez le titre de champion. Quête « La corde au cou » : laissez François récupérer la tête de la bête.



Après avoir prouvé que vous possédez les cinq vertus, il faudra ensuite retourner auprès de l'ermite au milieu du lac et l'affronter en duel. Une fois vaincu, la Dame du Lac apparaîtra pour nous remettre la récompense tant convoitée : l'épée légendaire Aerondight version The Witcher 3.

Quelles sont les effets de l'épée légendaire Aerondight dans The Witcher 3 ?

L'épée en argent légendaire Aerondight de The Witcher 3 ne dispose pas de statistiques, mais de trois emplacements de runes et surtout d'effets proprement uniques : chaque coup génére des charges qui augmentent les dégâts à l'épée de 10. Celles-ci diminuent progressivement ou en prenant des dégâts. Charger l'épée au maximum assure toutefois des dégâts critiques garantis.

De plus, tuer un ennemi avec l'épée chargée au maximum permettra d'augmenter de façon permanente les dégâts de l'arme. Il s'agit donc d'une épée qui pourra vous accompagner tout au long de The Witcher 3, voire jusqu'à l'extension Songs of the Past à venir courant 2027.