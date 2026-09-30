Que vous jouiez à The Witcher 3 pour la première fois grâce à son Remaster ou que vous soyez un vétéran, voici la liste des codes de triche pour vous faire plaisir si l'envie vous en prend.
Onze ans après sa sortie, The Witcher 3 se rappelle à notre bon souvenir grâce à un Remaster qui vient apporter une appréciable cure de jouvence au RPG légendaire de CD Projekt RED avec différentes améliorations graphiques et de gameplay. Ce qui ne change en revanche pas, c'est la présence de codes de triche pour radicalement transformer l'expérience, à condition du moins d'y jouer sur PC, afin de se donner des objets, incarner d'autres personnages, faire apparaître des PNJ et d'autres actions pouvant plus ou moins casser le jeu. Si vous avez envie d'ajouter un peu de folie au Continent, on vous détaille tous ces codes et comment les activer.
Tous les codes de triche de The Witcher 3
Malgré l'ajout du support cross-plateforme des mods introduit par son Remaster, les codes de triche de The Witcher 3 sont pour l'heure uniquement accessible sur PC. Il se pourrait toutefois justement qu'un mod puisse à terme permettre d'aussi en profiter sur PS5, Xbox Series, voire Nintendo Switch 2. En attendant, vous trouverez ci-dessous une liste particulièrement conséquente de tous les codes de triche du jeu.
Comment activer les codes de triche ?
Avant de profiter de tous les codes de triche de The Witcher 3, il faut toutefois d'abord procéder à quelques manipulations pour être en mesure de les activer. Cela passe par un élément bien connu des joueurs PC : la fameuse Console de Commandes. Sauf que celle-ci est normalement désactivée. Pour la faire réapparaître :
- Aller dans les fichiers locaux du jeu, puis dans bin > config > base > general ;
- Copier et coller la ligne suivante : DBGConsoleOn=true ;
- Lancer le jeu et appuyez sur la touche ² (AZERTY) ou ~ (QWERTY) pour faire apparaître la Console ;
- Vous pouvez alors taper l'un des codes suivants pour l'activer.
La liste des codes de triche de The Witcher 3 pour les commandes de joueur
- Ciri : Passer au personnage de Ciri
- Geralt : Repasser au personnage de Geralt
- god : Activer l'invincibilité
- healme : Restaurer la barre de vie de Geralt
La liste des codes de triche pour les commandes de personnage
- Cat(1) : Active la vision nocturne
- Cat(0) : Désactive la vision nocturne
- setlevel(#) : Définit le niveau du joueur (ex : setlevel(15))
- levelup: Augmente le niveau du joueur de 1
- addexp(#) : Ajoute la quantité spécifiée de points d'expérience (ex : addexp(25000)
- learnskill(compétence) : Apprend la compétence spécifiée (ex : learnskill(sword_s3) ; Saisir à nouveau la commande augmente le niveau de la compétence
- Liste complète des compétences dans la rubrique Learn Skill de ce guide Steam
- setbeard(1) : Ajoute une barbe à Geralt
- shave : Retire la barbe de Geralt
- seatattoo(1) : Active le tatouage issu d'une sauvegarde de The Witcher 2
- seatattoo(0) : Retire le tatouage issu d'une sauvegarde de The Witcher 2
La liste des codes de triche de The Witcher 3 pour les commandes d'inventaire
- additem(nom,#) : Ajoute le ou les objets indiqués à l'inventaire (ex : additem(BearArmor 1,3) ; La précision de la quantité est facultative
- Liste complète des objets dans la rubrique Add Items de ce guide Steam
- addmoney(#) : Ajoute le montant de Couronnes indiqué (ex : addmoney(100000)
- removemoney(#) Retire le nombre de Couronnes indiqué (ex : removemoney(5)
La liste des codes de triche pour les commandes en jeu
- spawn(nom,#) : Fait apparaître un nombre défini de PNJ (ex : spawn(bear_grizzly,50)
- Liste complète des PNJ dans la rubrique Summon NPC de ce guide Steam
- killall : Tue tous les ennemis engagés au combat
- makeitrain : Active ou désactive le temps orageux
- stoprain : Arrête la pluie
La liste des codes de triche pour les commandes de la carte
- gotoNovigrad : Voyage rapide immédiat vers Novigrad, capitale de The Witcher 3
- gotoSkellige : Voyage rapide immédiat vers les îles Skellige
- gotoKaerMorhen : Voyage rapide immédiat vers Kaer Morhen, forteresse des sorceleurs
- gotoProlog : Voyage rapide immédiat vers Blanchefleur
- gotoPrologWinter : Voyage rapide immédiat vers Blanchefleur version hivernale
- ShowAllFT(1) : Découvrir tous les panneaux de voyage rapide
- ShowPins(1) : Découvrir toutes les icônes de carte et toutes les zones
La liste des codes de triche de The Witcher 3 pour les commandes de Gwynt
- secretgwint : Lance immédiatement une partie de Gwynt, où que vous soyez
- winGwint(#) : Remporte la partie de Gwynt en cours avec le nombre de points de force spécifié.
- addgwintcards : Ajoute un exemplaire de chaque carte de Gwynt à votre deck
- additem(card,#) : Ajoute le nombre spécifié de cartes de Gwynt souhaitées (ex : additem(gwint_card_werewolf,10)