Que vous jouiez à The Witcher 3 pour la première fois grâce à son Remaster ou que vous soyez un vétéran, voici la liste des codes de triche pour vous faire plaisir si l'envie vous en prend.

Onze ans après sa sortie, The Witcher 3 se rappelle à notre bon souvenir grâce à un Remaster qui vient apporter une appréciable cure de jouvence au RPG légendaire de CD Projekt RED avec différentes améliorations graphiques et de gameplay. Ce qui ne change en revanche pas, c'est la présence de codes de triche pour radicalement transformer l'expérience, à condition du moins d'y jouer sur PC, afin de se donner des objets, incarner d'autres personnages, faire apparaître des PNJ et d'autres actions pouvant plus ou moins casser le jeu. Si vous avez envie d'ajouter un peu de folie au Continent, on vous détaille tous ces codes et comment les activer.

Tous les codes de triche de The Witcher 3

Malgré l'ajout du support cross-plateforme des mods introduit par son Remaster, les codes de triche de The Witcher 3 sont pour l'heure uniquement accessible sur PC. Il se pourrait toutefois justement qu'un mod puisse à terme permettre d'aussi en profiter sur PS5, Xbox Series, voire Nintendo Switch 2. En attendant, vous trouverez ci-dessous une liste particulièrement conséquente de tous les codes de triche du jeu.

Comment activer les codes de triche ?

Avant de profiter de tous les codes de triche de The Witcher 3, il faut toutefois d'abord procéder à quelques manipulations pour être en mesure de les activer. Cela passe par un élément bien connu des joueurs PC : la fameuse Console de Commandes. Sauf que celle-ci est normalement désactivée. Pour la faire réapparaître :

Aller dans les fichiers locaux du jeu, puis dans bin > config > base > general ;

Copier et coller la ligne suivante : DBGConsoleOn=true ;

Lancer le jeu et appuyez sur la touche ² (AZERTY) ou ~ (QWERTY) pour faire apparaître la Console ;

Vous pouvez alors taper l'un des codes suivants pour l'activer.

La liste des codes de triche de The Witcher 3 pour les commandes de joueur

Ciri : Passer au personnage de Ciri

Geralt : Repasser au personnage de Geralt

god : Activer l'invincibilité

healme : Restaurer la barre de vie de Geralt

© CD Projekt RED

La liste des codes de triche pour les commandes de personnage

Cat(1) : Active la vision nocturne

Cat(0) : Désactive la vision nocturne

setlevel(#) : Définit le niveau du joueur (ex : setlevel(15))

levelup: Augmente le niveau du joueur de 1

addexp(#) : Ajoute la quantité spécifiée de points d'expérience (ex : addexp(25000)

learnskill(compétence) : Apprend la compétence spécifiée (ex : learnskill(sword_s3) ; Saisir à nouveau la commande augmente le niveau de la compétence Liste complète des compétences dans la rubrique Learn Skill de ce guide Steam

setbeard(1) : Ajoute une barbe à Geralt

shave : Retire la barbe de Geralt

seatattoo(1) : Active le tatouage issu d'une sauvegarde de The Witcher 2

seatattoo(0) : Retire le tatouage issu d'une sauvegarde de The Witcher 2

La liste des codes de triche de The Witcher 3 pour les commandes d'inventaire

additem(nom,#) : Ajoute le ou les objets indiqués à l'inventaire (ex : additem(BearArmor 1,3) ; La précision de la quantité est facultative Liste complète des objets dans la rubrique Add Items de ce guide Steam

addmoney(#) : Ajoute le montant de Couronnes indiqué (ex : addmoney(100000)

removemoney(#) Retire le nombre de Couronnes indiqué (ex : removemoney(5)

La liste des codes de triche pour les commandes en jeu

spawn(nom,#) : Fait apparaître un nombre défini de PNJ (ex : spawn(bear_grizzly,50) Liste complète des PNJ dans la rubrique Summon NPC de ce guide Steam

killall : Tue tous les ennemis engagés au combat

makeitrain : Active ou désactive le temps orageux

stoprain : Arrête la pluie

La liste des codes de triche pour les commandes de la carte

gotoNovigrad : Voyage rapide immédiat vers Novigrad, capitale de The Witcher 3

gotoSkellige : Voyage rapide immédiat vers les îles Skellige

gotoKaerMorhen : Voyage rapide immédiat vers Kaer Morhen, forteresse des sorceleurs

gotoProlog : Voyage rapide immédiat vers Blanchefleur

gotoPrologWinter : Voyage rapide immédiat vers Blanchefleur version hivernale

ShowAllFT(1) : Découvrir tous les panneaux de voyage rapide

ShowPins(1) : Découvrir toutes les icônes de carte et toutes les zones

La liste des codes de triche de The Witcher 3 pour les commandes de Gwynt

secretgwint : Lance immédiatement une partie de Gwynt, où que vous soyez

winGwint(#) : Remporte la partie de Gwynt en cours avec le nombre de points de force spécifié.

addgwintcards : Ajoute un exemplaire de chaque carte de Gwynt à votre deck

additem(card,#) : Ajoute le nombre spécifié de cartes de Gwynt souhaitées (ex : additem(gwint_card_werewolf,10)