Et si vous aviez loupé une scène qui aurait pu changer beaucoup de choses ? On vous en dit plus sur Avengers Infinity War et ce contenu qui fut retiré au dernier moment.

Une scène coupée dans un film ça n'a rien de neuf et ce n'est clairement pas Marvel qui a inventé le principe. Pour autant dans le cas du film Avengers Infinity War, on parle d'une scène en moins qui a tout de même une durée de 45 minutes. Surement une première dans l'histoire du cinéma, ce qui a de quoi retenir l'attention. On vous dit tout ce qu'il y a à savoir dessus.

Avengers Infinity War 45 minutes de scène coupée

Comme le reporte le média Collider la chaine YouTube Near Mint Condition qui est spécialiste de la bande dessinée a eu l'opportunité d'interviewer Jim Starlin, le créateur de Thanos dans les comics. L'un des plus célèbres méchants de l'univers Marvel à n'en pas douter. À tel point qu'il est l'antagoniste principal des deux derniers films Avengers. Comme on peut l'apprendre durant l'entretien, Thanos aurait pu avoir une scène de 45 minutes mais elle fut finalement coupée au montage.

Une scène très onéreuse à terminer

En effet dans le film Infinity War, le long métrage débute avec la destruction du vaisseau asgardien sur lequel se trouvent Thor, Loki et Hulk. Les trois héros se retrouvent face à un Thanos surpuissant qui possède déjà une Pierre d’Infinité. Plus précisément la Pierre de Pouvoir que l'on peut voir au sein du film Les Gardiens de la Galaxie sur la planète Xandar. La scène de 45 minutes avait pour objectif de montrer comment Thanos est rentré en possession de cette Pierre avec l'extermination méthodique de la planète et des Nova Corps qui la protège. La scène fut même tournée mais pour raison de budget et pour ne pas rendre le film trop long, Joe Russo (l'un des deux réalisateurs) a voulu la supprimer. Il faut dire que 45 minutes dans un film Disney/Marvel cela commence à chiffrer au niveau des effets spéciaux.

Jim Starlin déclare à ce propos :

Un mois avant la sortie du film, j’ai reçu un mail de Joe Russo qui disait "on a dû couper les 45 minutes de Thanos au début d’Infinity War". Ils l’ont filmé, mais ils n’ont pas voulu dépenser plus d’argent pour ajouter les effets spéciaux et ils ne voulaient pas que le film soit aussi long qu’Endgame. Ils ne pensaient pas qu’Infinity War serait un tel succès.

Cette fameuse scène aurait pu permettre d'en apprendre plus sur Thanos et surtout de mieux comprendre comment le grand méchant est rentré si vite en possession de l'une des pierres. Il est toujours dommage d'apprendre la suppression d'une scène si longue surtout que celle-ci n'apparait pas du tout dans les bonus du film et personne n'y avait fait mention avant.

De votre coté, que pensez-vous de la suppression d'une scène si importante dans un film déja très massif ?