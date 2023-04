Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir est la série la plus chère de l'histoire avec pas moins de 450 millions de dollars de budget. Ce qui en fait un véritable monstre, surtout quand on compare les couts des autres séries comme Game of Thrones avec 90 millions de dollars pour la saison 8. À titre de comparaison aussi, WandaVision (Marvel) a profité d'un budget de 225 millions de dollars et The Mandalorian (Star Wars) un budget de 125 millions par épisode. Si l'on remonte plus loin dans le temps, même l'impressionnante série The Pacific produite par Steven Spielberg et Tom Hanks n'a eu le droit "qu'à" un budget de 150 millions de dollars. En partant de postulat on pouvait s'attendre à une série Amazon irréprochable avec un contenu suffisant pour plaire au plus grand nombre, hélas ce ne fut pas le cas.

Quand la série la plus chère de Prime Video est un "bide"

Comme le reporte nos confrères de chez Kotaku, un rapport publié le 3 avril par The Hollywood Reporter indique clairement que le studio de télévision et de cinéma d'Amazon Prime est un gâchis monstrueux en terme de financement. Notamment on peut apprendre que seulement 37% des téléspectateurs ont terminé la série sur Prime Video. C'est d'autant plus désastreux qu'Amazon s'attendait à un pourcentage d'au moins 50%... Un showrunner (anonyme) qui a travaillé avec l'entreprise déclare même :

Ils n'apprennent pas de leurs erreurs

Forte de 8 épisodes, on peut donc légitimement se poser des questions pour la suite de la saison 1 de la série Les Anneaux de Pouvoir. La saison 2 devrait sortir en 2024 mais va t-elle intéresser les gens ? Si seulement 37% des spectateurs ont vu l'intégralité de la première saison cela représente une énorme perte potentielle pour la suite.

À quoi s'attendre pour la suite de la série Seigneur des Anneaux

Un gros soucis de rythme

En prenant en considération les chiffres, Amazon va t-il adapter son scénario pour la saison 2 ? Le tournage est déjà en route depuis octobre 2022 et on sait en tout cas que le rythme devrait être différent. Pour faire simple, Amazon souhaite améliorer l'enchainement des épisodes. Gros point négatif de la première saison. Est ce que ça sera suffisant ? Il faudra en tout cas entre temps convaincre à coup de marketing Prime Video les indécis de continuer la saison 1 ou du moins proposer un récapitulatif ultra complet pour se plonger dans la saison 2 sans entrave.