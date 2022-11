Pour beaucoup d'amoureux de Dragon Ball Z (façon God of War, vous connaissez ?), il aurait été logique que la suite des aventures de la Z-team mettent en avant deux des personnages les plus puissants de la série et du manga, héritiers de leurs paternels.

Deux Saiyans métisses, fils des surpuissants personnages que sont Son Goku et Végéta. Mais non, jusqu'à maintenant, Dragon Ball Super a mis en avant le duo des papas et réintroduit des personnages tels que Freezer, Broly ou... Trunks, mais du futur celui-ci, le jeune homme à l'épée de la saga Cell.

Les éternels jeunots de DBZ enfin dans un premier rôle !

Cool kids from DBZ.

Mais cette fois, ça y est ! Le fils de Bulma, Trunks, et le fils de Chichi, Son Goten, finalistes du dernier Tenkaichi Budokai de Dragon Ball, à la manière de ce que Dragon Ball Super : Super Hero a offert (ou gâché, c'est au choix) avec le frérot Son Gohan et le tonton Piccolo, en les remettant au premier plan, ça arrive aussi pour les petits jeunes !

Traduction :

Enfin le nouvel arc de Dragon Ball Super arrive !!

« Pas possible ! Ces deux-là en super-héros ?! »

Portez votre attention sur ce duo !!

Le nouvel arc sera de retour dans le V-Jump du mois prochain !

L’arc sera une histoire qui se passe avant le film Dragon Ball Super : Super Hero !!

Attendez-vous également à une grande participation de Son Gohan et Piccolo !!

Grâce au dernier numéro du V-Jump, on apprend donc que le manga Dragon Ball Super, en pause depuis le mois d'août 2022 et le chapitre 87, reprendra dans les pages de ce même magazine de prépublication japonais, le 20 décembre 2022.

Et pour faire suite à l'arc Granola, ce sont donc Trunks et Son Goten qui joueront les premiers rôles, visiblement devenus super-héros au regard de leur look, et du texte, sur le visuel ci-dessus. Ces nouveaux évènements du manga, fruit de la collaboration de l'auteur original Akira Toriyama et du dessinateur Toyotarou, se dérouleront avant ceux du dernier film, Dragon Ball Super : Super Hero. Piccolo, le chouchou du légendaire mangaka et Son Gohan, qui n'a pas été épargné dans sa caractérisation ces dernières années, alors qu'il était le personnage le plus puissant (et le plus stylé ?) de la saga Cell et de la fin de la saga Buu, seront eux-aussi très impliqués dans ce nouveau récit, mais certainement alors sans leurs nouvelles transformations.

Les nouveaux super-héros

Reste à savoir désormais si le duo Goten et Trunks, au-delà de leur fusion en Gotenks de DBZ (vous dites Gotrunks ?), auront eux aussi de nouvelles capacités à proposer. Ce ne devrait pas être un problème, d'abord, parce qu'avec Dragon Ball Super, c'est la fête aux nouvelles transformations et à l'arc-en-ciel de couleurs de cheveux qui va avec, et ensuite car se transformer en SSJ ou en SSJ3 une fois fusionnés, a toujours été une formalité pour la doublette, alors seulement enfants dans Dragon Ball Z. SSJ Blue sans forcer pour le duo ?