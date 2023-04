L'univers de Game of Thrones n'a pas fini de faire parler. Après House of the Dragon, c'est une autre série dérivée qui sort du placard.

Les deux dernières saisons de Game of Thrones ont globalement déçu les fans. Mais la popularité de l'univers imaginé par George R.R. Martin n'en demeure pas moins gigantesque. Preuve en est, HBO conserve de nombreux spin-offs sous le coude. Et la chaîne vient d'ailleurs d'en dégainer un en officialisant sa mise en production !

HBO donne le feu vert pour mettre ce spin-off de Game of Thrones

Si le spin-off sur Jon Snow a été officialisé, certaines séries dérivées de Game of Thrones n'en sont encore qu'au stade de projet. C'était notamment le cas de A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight, mais c'est désormais de l'histoire ancienne ! HBO Max a en effet donné son feu vert pour que la production soit mise en route. Aucun détail n'a pour l'heure était révélé, si ce n'est le nom des producteurs exécutifs de la série. Parmi eux, George R.R. Martin, l'auteur des romans. De quoi espérer un grand respect du matériau de base.

Rappelons que cette série adaptera les romans suivant les aventures du chevalier errant Duncan le Grand ("Dunk") et de son écuyer, Aemon Targaryen, surnommé l'Œuf. Si vous avez bonne mémoire, il s'agit du même Aemon que celui appartenant à la garde de Nuit dans Game of Thrones. De quoi en découvrir plus sur la jeunesse de cet intrépide Targaryen, qui n'a jamais tiré profit de son nom pour le pouvoir.

Un siècle avant Game of Thrones, il y avait ser Duncan le Grand et son écuyer, Egg. Les producteurs exécutifs sont George RR Martin, Ira Parker, Ryan Condal et Vince Gerardis. A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight a reçu une commande directement en série.

Bonne nouvelle pour House of the Dragon

Une chose est sûre, HBO n'est pas avare en bonne nouvelle ces derniers temps. Plus tôt cette semaine, la chaîne avait déjà publié un tweet indiquant qu'il était "temps de retourner à Port Réal". Plus concrètement, elle a officialisée la mise en production de la saison 2 de House of the Dragon !

Puisque cela signifie que le tournage a probablement débuté ces derniers jours, il y a de fortes chances pour que cette saison 2 soit disponible dès 2024 ! Peut-être durant l'été ? Quoi qu'il en soit, l'attente s'avère longue pour les fans, et la qualité ferait mieux d'être au rendez-vous. Selon Deadline la nouvelle saison de House of the Dragon ne sera composé que de huit épisodes, au lieu de dix pour la première. Malgré cette petite déception, on ne peut s'empêcher de se réjouir : les spin-offs de Game of Thrones semblent en bonne voie !