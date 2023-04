La saison 2 de la série The Last of Us couvrira les événements de TLOU 2 mais cela ne suffira pas à tout raconter. Et il semblerait que HBO ait des projets à long-terme pour cette adaptation.

La série The Last of Us a été un succès absolu. Critiques comme spectateurs, joueurs comme non initiés ont tous été conquis par l’adaptation de Naughty Dog et HBO. Des millions de spectateurs attendent désormais impatiemment la saison 2, qui a rapidement été commandée par le géant américain au vu des premiers chiffres. On le sait, il faudra s’armer d’un peu de patience avant de découvrir la suite des aventures de Joel et Ellie sur petit écran. Pourtant, HBO a, à n’en plus douter, de gros plans pour la série The Last of Us. Et les dernières déclarations du showrunner devraient faire plaisir aux fans de la licence.

Plus de trois saisons pour la série The Last of Us ?

La saison 2 de la série The Last of Us est particulièrement attendue au tournant. Après le triomphe des premiers épisodes, les joueurs ne laisseront visiblement passer aucune erreur. Alors quand le casting et la production se mettent à teaser quelques déviations au matériau d’origine ou changements éventuels quant au destin d’un personnage, l’inquiétude grimpe. Craig Mazin, showrunner de la série, avait tenu à les rassurer. « Cela n'aurait pas de sens de coller très fidèlement au premier jeu pour ensuite prendre un chemin très différent », a-t-il récemment déclaré. Mais pour coller à The Last of Us Part 2, il leur faudra plus d’une seule saison et peut-être même plus de deux.

Ce n’est plus un secret depuis longtemps, les événements de TLOU 2 seront découpés en plusieurs saisons. Il était alors presque acquis qu’ils seraient divisés en deux saisons, mais la série The Last of Us est bien partie pour durer plus longtemps que ça. Durant un panel lors de l’événement NAB de Las Vegas, le showrunner a déclaré qu’il y a « beaucoup d’histoires à raconter […] Notre objectif n’est pas de se contenter d’une seule saison supplémentaire. On devrait rester dans les parages pendant un certain temps. »

On peut donc partir du principe que la série The Last of Us devrait avoir au moins trois saisons, mais les propos de Craig Mazin portent à croire qu’il y en aura bien plus. Est-ce qu’elles couvriront toutes uniquement l’histoire de TLOU Part 2 ou alors Naughty Dog travaille-t-il en secret sur The Last of Us 3 pour continuer à surfer sur le succès de l’adaptation et de la licence en général ? Le mystère reste pour le moment entier, même si on sait que le studio californien a déjà pris une décision quant à l'avenir de la licence.