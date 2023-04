Le Seigneur des Anneaux fait partie de ces œuvres de fiction inattaquables. Osez donner un avis négatif sur les livres de Tolkien ou les films de Peter Jackson, et se sont des torrents de haine qui vous attendent sur les réseaux sociaux. Alors, quand Amazon a annoncé travailler sur un préquel, les fans sont tout de suite montés au créneau. Et lorsque Les Anneaux de Pouvoir a été diffusée, ça n'a pas loupé : la série s'est fait détruire. Aujourd'hui, elle est même la cause de poursuites judiciaires. Mais ce n'est pas vraiment la qualité qui pose problème, cette fois.

Les Anneaux de Pouvoir, source de poursuites judiciaires

On sait que la série Les Anneaux de Pouvoir n'a pas rencontré le succès critique escompté. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'elle place Amazon dans la tourmente, des mois après la diffusion de la saison 1 sur Prime Video. La firme de Jeff Bezos est en effet dans le collimateur de la justice, après le dépôt de plainte d'un fan. Celui-ci poursuit également le Tolkien Estate, la structure juridique qui gère les questions de droits autour de l'œuvre de l'écrivain britannique. Ce fan absolu du Seigneur des Anneaux, du nom de Demetrious Polychron, réclame ainsi 250 millions de dollars ! Mais pourquoi, au juste ?

L'homme a écrit toute une série de romans "fanfictions" se déroulant dans la Terre du Milieu : The War of the Rings. Et il a décidé de porter plainte pour atteinte aux droits d'auteur, car il considère qu'au moins "la moitié" des Anneaux de Pouvoir plagierait des personnages et pans scénaristiques de l'un des ses romans, The Fellowship of the King. Mais comment les scénaristes de la série auraient-ils entendus parler des romans d'un illustre inconnu ? Fier de son œuvre, Demetrious Polychron aurait écrit au petit-fils de J.R.R. Tolkien. S'il n'a jamais reçu de réponse, peut-être cela aurait-il permis de faire parler de lui chez Amazon ? Difficile d'en juger, d'autant que ses livres eux-mêmes pourraient être jugés comme plagiant en partie l'œuvre originale. Il y a donc peu de chance que la plainte aboutisse et que Polychron voit un jour la couleur des 250 millions de dollars réclamés.

Une série Seigneur des Anneaux pas à la hauteur des attentes

D'un point de vue commercial, Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir n'est pas un échec à proprement parler. Les audiences ont même été suffisantes pour qu'une saison 2 soit mise en chantier. Amazon a révélé que la série avait été visionnée par plus de 100 millions de personnes. Un chiffre qui est toutefois à nuancer. D'abord, parce qu'on a récemment appris que seuls 37% des abonnés à Prime Video qui ont commencé la série l'ont terminé. Ensuite, et ça va de paire, parce que les critiques n'ont pas du tout été tendres à son égard. En attendant la saison 2 qui devrait opérer un changement de ton, on peut miser sur les nouveaux films Seigneur des Anneaux annoncés par la Warner ! Mais là encore, les fans se montreront intransigeants.