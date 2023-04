Le prochain film Ghostbusters donne de ses nouvelles et veut verser à fond dans le fan-service une fois encore. Et pour cela, il y aura un gros clin d'œil aux débuts de la franchise culte.

Avec Ghostbusters Afterlife, la mythique franchise SOS Fantômes a su retrouver certains fans qu'elle avait complètement perdus lors de la sortie du long-métrage de 2016. Un reboot hommage réalisé par Jason Reitman, le fils d'Ivan Reitman qui était aux commandes des premiers films de 1984 et 1989. Et pour le prochain volet, le jeune réalisateur va essayer de préserver la flamme en saluant le travail de son père, et ainsi tenter de garder le public d'anciens dans sa poche.

Le nouveau film Ghostbusters va revenir aux sources

Après la réussite de SOS Fantômes : L'Héritage, il était évident que Sony Pictures n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. Un nouveau film Ghostbusters Firehouse (titre provisoire) est actuellement en production sous la direction de Gil Kenan (Monster House, le remake de Poltergeist...) - Jason Reitman n'étant que producteur cette fois-ci. Un épisode qui se déroulera en partie à Londres, comme révélé en début d'année par The Sun.

« SOS Fantômes a toujours été synonyme de New-York, mais pour mélanger les choses cette fois, l'équipe a pensé à d'autres grandes villes pour son histoire hantée. Londres est parfait. Cela donne tellement d'opportunités de revenir sur les monuments classiques et l'histoire britannique, mais toujours dans un cadre urbain » pouvait-on lire. Une déclaration qui laissait croire que la suite d'Afterlife abandonnerait totalement la Big Apple... mais non ! Lors d'une conférence Sony CinemaCon, non retransmise en direct, une vidéo a été diffusée où l'on voit les acteurs Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard (Stranger Things) et McKenna Grace, en costume au sein de la caserne de pompiers de New-York.

Cela confirme donc que Ghostbusters Firehouse reviendra dans la ville qui ne dort jamais, en hommage au SOS Fantômes de 1986. Dans ce premier film, qui a lancé le phénomène, les chasseurs d'ectoplasmes se baladent dans différents lieux de NYC comme le National Museum of the American Indian, le Lincoln Center Plaza, la Statue de Liberté. C'est dans les rues de la ville debout, sur un toit plus précisément, qu'ils combattront également le Bibendum Chamallow (Mr. Stay Puft).

Pour aller toujours plus loin dans le fan-service, Bill Murray (Un Jour sans fin), Sigourney Weaver (Avatar) et Dan Aykroyd (Un fauteuil pour deux) seront aussi au casting.

Les derniers jeux vidéo SOS Fantômes

S'il n'y a pas de changement dans le calendrier de Sony Pictures, SOS Fantômes : L'Héritage 2 sortira le 20 décembre 2023. Entre temps, les fans et joueurs vont pouvoir se prendre pour des chasseurs de fantômes avec Ghostbusters Rise of the Ghost Lord, un jeu VR exclusif au Meta Quest 2 de Facebook. Néanmoins, ce dernier n'a pas encore de date de sortie.

En revanche, Ghostbusters: Spirits Unleashed est lui déjà disponible sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC. Il s'agit d'un titre multijoueur créé par le studio IllFonic qui était derrière Predator Hunting Grounds.