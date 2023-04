En plus des nouveautés Prime Video d'avril 2023, le géant Amazon a une belle surprise en stock pour ses abonnés. Un ajout qui règle un problème rencontré au moins une fois par toutes celles et ceux qui consomment des films et des séries. Explications.

Une nouveauté Prime Video qui règle les problèmes de son

Qui n'a jamais saisi sa télécommande pour augmenter le son d'un programme afin de mieux entendre les dialogues, et de vite le baisser lors d'une explosion ? Si vous avez déjà vécu cela, Amazon a déployé une nouvelle fonctionnalité « Dialogue Boost » sur sa plateforme de SVOD Prime Video. Une option qui permet d'avoir des dialogues plus intelligibles qui ne soient pas étouffés par les autres sons (musiques, effets sonores).

Dans un tête-à-tête avec le média TechCrunch, le géant explique que cette fonctionnalité est entièrement basée sur l'IA. L'audio d'un film ou d'une série TV par exemple est alors analysé par l'intelligence artificielle dans le but de repérer les passages où les dialogues sont parasités par des sons ambiants. Lorsque ces parties sont identifiées, le « Dialogue Boost » de Prime Video rentre en action pour rehausser le volume des dialogues. En revanche, ce n'est pas automatique.

C'est aux abonnés Prime Video d'ouvrir le menu audio / sous-titres, puis de sélectionner Dialogue Boost pour l'activer. Il existe trois paliers « Bas », « Moyen » et « Élevé ». Une fonctionnalité qui a été implémentée pour rendre la plateforme d'Amazon toujours plus inclusive selon Raf Soltanovich, vice-président de la technologie.

Chez Prime Video, notre engagement est de créer une expérience de streaming inclusive, équitable et agréable pour tous nos clients. Notre bibliothèque de contenus en audiodescription et sous-titrés continue de se développer. Et en exploitant nos capacités technologiques afin de créer des innovations inédites comme le Dialogue Boost, nous faisons un pas de plus vers la création d'une expérience de streaming plus accessible. Via TechCrunch.

Dialogue Boost est-il disponible sur tous les films et séries TV ?

À ce stade, le Dialogue Boost est disponible sur un grand nombre de programmes Prime Video Originals. La liste va s'agrandir, mais pour ce lancement, on peut citer entre autres Tom Clancy's Jack Ryan, La Fabuleuse Madame Maisel, Fleabag, Being the Ricardos ou Harlem etc. Pour y avoir le droit, il faut impérativement regarder l'une de ces séries en anglais (VO / VOSTFR). Amazon n'a pas dévoilé ses plans pour d'autres langues, mais on imagine que cela prendra plus de temps. Sous réserve que la firme ait bien l'intention d'élargir le Dialogue Boost à d'autres langues.

Crédits : Techspot.

On a évidemment pris le soin de vérifier avec notre abonnement, et oui, le Dialogue Boost est bien disponible dès maintenant en France. Pour tous les abonnés Prime Video et peu importe le support (TV, mobile). Comme dit plus, il y a juste à ouvrir le menu audio / sous-titres et choisir un des trois niveaux « English Dialogue Boost ». Amazon précise qu'elle est actuellement la seule plateforme de ce calibre à proposer cette fonctionnalité, mais ça donnera certainement des idées à Netflix, Disney+ ou Paramount+ pour faire de même. Après tout, tout le monde se copie...