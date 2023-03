Après Disney+ et Netflix, Amazon Prime Video dégaine ses nouveaux ajouts d'avril 2023 avec un film qui a marqué l'histoire, la saison finale d'une série originale à succès et d'autres ajouts importants.

Vous êtes déjà submergés avec les nouveaux programmes Netflix et Disney+ qui arrivent, et ce n'est pas fini. À son tour, la plateforme Prime Video d'Amazon a annoncé ses films et séries d'avril 2023. Si la liste paraît assez fade de prime abord, quand on commence à la décortiquer, on voit finalement qu'il y a plusieurs ajouts relativement intéressants pour différents publics.

En vrac, on a une série d'un réalisateur français très apprécié, des films qui ont marqué l'histoire d'Hollywood ou explosé le box-office, des spectacles pour se détendre et une rencontre footballistique au sommet entre deux clubs de Ligue 1 bien connus de l'Hexagone.

Les nouvelles sorties Prime Video d'avril 2023

Pour ces nouvelles sorties films et séries d'avril 2023, Amazon Prime Video frappera fort avec Démineurs. Le long-métrage de Kathryn Bigelow (Point Break, Zero Dark Thirty...) qui a été primé six fois Oscars, permettant ainsi à la cinéaste d'être la première femme a remporté le trophée de « Meilleur réalisateur ».

Dans les nouveautés cinéma, on relève aussi la présence de La Rage au Ventre avec Jake Gyllenhaal; du blockbuster Jumanji : Bienvenue dans la Jungle qui a rendu très riche Sony Pictures; ou encore House of Gucci. Un film dramatique sur la famille derrière l'une des marques de luxe les plus célèbres. C'est pour les films, mais dans la catégorie séries, certains abonnés vont sûrement être très contents d'apprendre que la saison finale du show TV à succès La Fabuleuse Madame Maisel débarque dès le mois prochain.

Vous aimez le foot ? Rendez-vous le dimanche 23 avril pour la rencontre entre l'Olympique Lyonnais (OL) et l'Olympique de Marseille (OM).

Les films d'avril 2023

Breath of Life (1er avril)

Jumanji : Bienvenue dans la Jungle (1er avril)

La Rage au ventre (1er avril)

Démineurs (1er avril)

Operation Fortune : Ruse de guerre (7 avril)

Angry Birds : Copains comme cochons (16 avril)

Le jeu (18 avril)

House of Gucci (24 avril)

Bed Rest (28 avril)

Les séries d'avril 2023

Redefined : Jr Smith - saison 1 (4 avril)

The Sex Lives of College Girls - saison 2 (5 avril)

Last Light - saison 1 (7 avril)

El Internado : Las Cumbres - saison 3 (7 avril)

Salade Grecque (14 avril)

La Fabuleuse Madame Maisel - saison finale (14 avril)

Dead Ringers - saison 1 (21 avril)

Wild Isles - saison 1 (21 avril)

Citadel - saison 1 (28 avril)

Les documentaires, spectacles d'avril 2023

Fabrice Éboué : Adieu Hier (12 avril)

Corsets & Clown Suits - un spectacle d'Alex Borstein (18 avril)

Judy Blume Forever (21 avril)

OL vs OM - Ligue 1 (23 avril)

Démineurs de Kathryn Bigelow (crédits : CinéSéries).

Les programmes Prime Video d'avril 2023 à ne pas manquer

Certains se plaindront d'une sélection faible, comme le démontrent les commentaires sur les réseaux sociaux, mais il y a de quoi faire. Dans les immanquables Prime Video d'avril 2023, on a donc le film de guerre Démineurs, Jumanji : Bienvenue dans la Jungle pour se détendre, House of Gucci si vous aimez les derniers films de Ridley Scott, les ultimes épisodes de La Fabuleuse Madame Maisel mais aussi deux autres séries.

Salade Grecque de Cédric Klapisch qui regarde en arrière pour revenir sur une trilogie chère au réalisateur, et Dead Ringers, une série adaptée du film de David Cronenberg Faux-semblants.

Démineurs (1er avril)

Démineurs (The Hurt Locker) est un film de guerre avec Jeremy Renner (Avengers, Hawkeye...) réalisé par Kathryn Bigelow, avec l'appui de son ex-mari James Cameron. Au cours d'une interview, elle a en effet confié que son ancien partenaire l'avait poussé à se lancer corps et âme dans ce projet. Big Jim a semble t-il encore eu le nez fin !

Dans ce film, Jeremy Renner incarne le sergent Williams James, un as du déminage en zone de combat qui doit intervenir à Bagdad. Une mission dont il ne ressortira pas indemne, tout comme ses collègues qui l'ont accompagné dans ce coupe-gorge pour sauver des civils.

Jumanji : Bienvenue dans la Jungle (1er avril)

Très loin du classique de 1996, Jumanji : Bienvenue dans la Jungle a pourtant tiré son épingle du jeu. Si les critiques ont été tièdes, le film a cassé la baraque au box-office mondial. Ce reboot avec The Rock (Fast and Furious 10, Baywatch : Alerte à Malibu...), Jack Black, Karen Gillan et Kevin Hart, a engrangé plus de 962 millions de dollars. Un score très élevé qui a offert à Sony Pictures l'un de ses plus gros succès avec Spider-Man : No Way Home et Skyfall.

En découvrant une vielle console, des lycéens sont absorbés dans un jeu vidéo et y apparaissent en tant qu'adultes... via leurs avatars virtuels.

House of Gucci (24 avril)

Bien que Ridley Scott (Alien, Blade Runner) divise depuis l'après Gladiator, certains ont adhéré à ses derniers films comme House of Gucci. Oui, comme la marque de luxe qui concurrence Louis Vuitton, Chanel, Hermès et autres Balenciaga. Un long-métrage qui a pour intrigue centrale l'assassinat de Maurizio Gucci (Adam Driver) commandité par sa femme Patrizia Reggiani (Lady Gaga). Une plongée dans cette famille qui a fortement déplu aux héritiers.

Citadelle (28 avril)

Les frères Russo (Avengers Infinity War, The Gray Man...) sont de retour sur une plateforme de SVOD. Après Netflix, le duo de choc signe donc avec Amazon Prime Video pour Citadelle. Une série d'espionnage avec Richard Madden (Game of Thrones, Les Éternels...) et Priyanka Chopra Jonas (Quantico, Matrix Ressurections...).

Les deux étaient des agents de l'agence Citadelle, un organisme visant à protéger les gens, avant qu'elle ne soit détruite par un syndicat malveillant. Le passé des personnages remontent à la surface lorsqu'un vieux collègue surgit pour demander de l'aide.

La Fabuleuse Madame Maisel (14 avril)

Reconnue comme étant la meilleure série comique aux Golden Globes et Emmy Awards 2018, La Fabuleuse Madame Maisel est sur le point de se terminer. Alors qu'elle mène une vie rangée avec un mari et deux enfants, Miriam Maisel (Rachel Brosnahan), une mère de famille juive, va se découvrir une nouvelle vocation : le stand-up. Une reconversion et une approche qui ne sera pas au goût de tous. Il s'agit de la saison 5 qui sera par ailleurs la dernière. C'est bientôt la fin, alors savourez !

Salade Grecque (14 avril)

Des millions de français ont suivi les aventures de Romain Duris, Audrey Tautou, Cécile de France et Kelly Reilly dans le triptyque de Cédric Klapish - L'Auberge Espagnole, Poupées Russes et Casse-tête Chinois. Et 21 ans après le premier volet, le réalisateur va narrer la suite de l'histoire avec Salade Grecque. Composée de huit épisodes, la série Amazon Prime Video a convaincu Kelly Reilly, Cécile de France, Romain Duris, Kevin Bishop et Barnaby Metschurat de revenir.

Faux-semblants, la série (21 avril)

Le dérangeant Faux-semblants (Dead Ringers) de David Cronenberg (La Mouche, Les Crimes du futur...) va avoir sa série TV avec Rachel Weisz (Black Widow) dans le rôle principal. Elle succède ainsi son confrère masculin Jeremy Irons.

Deux jumeaux et gynécologues éprouvés, Beverly et Elliot Mantle, vont pour la première fois se déchirer pour une femme. Un éloignement qui va avoir des conséquences dans leur relation, sur chacune de leur personne et dans leur métier... Aussi dérangeant que l'original ? À voir.