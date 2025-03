Comme chaque fin de mois, à peu de choses près, les services SVOD comme Netflix, Max, Disney+, Prime Video et Apple TV+ dévoilent toutes leurs nouveautés mensuelles. Pour avril 2025, la firme au N rouge ne faiblit toujours pas et réserve de beaux ajouts, voire du très lourd avec des productions originales, un film archi culte de SF, des adaptations de jeux vidéo ou encore l'ultime retour de séries très appréciées qui vont faire leurs adieux d'ici le 30 avril 2025. Du très lourd arrive avec d'énormes films et séries.

Tous les films Netflix d'avril 2025

Après les premières sorties Netflix confirmées d'avril 2025, voici l'agenda officiel de toutes les prochaines nouveautés dont Banger. Un film français de So_Me avec Vincent Cassel, Mister V ou encore Laura Felpin. Dans ce long-métrage inédit et exclusif pour la plateforme de streaming vidéo, Cassel joue le rôle de Scorpex, un DJ dont la carrière est sur le point de prendre fin. Mais lors d'une rencontre avec Rose, un agent de la DGSI, Scorpex va peut-être pouvoir détrôner le jeune musicien qui veut prendre sa place, Vestax.

S'il y a des fans d'Arnold Schwarzenegger, vous n'allez pas vouloir louper les ajouts Netflix d'avril 2025 avec l'arrivée du cultissime Total Recall de l'excellent réalisateur Paul Verhoeven. L'ancien gouverneur de Californie, star des films d'action des 80 / 90 sera aussi à l'affiche de la très agréable comédie Un Flic à la maternelle. En outre, un long-métrage de grande envergure, attendu depuis longtemps, sera disponible 25 avril 2025 sur Netflix. Il s'agit de Ravage (Havoc) avec Tom Hardy mis en scène par le cinéaste de The Raid, Gareth Evans. Si vous appréciez les films de requins, jetez un œil à Instinct de survie avec Blake Lively (Gossip girl). Pour les fans d'aventure, la quadrilogie Indiana Jones sera disponible dans ses nouvelles entrées Netflix.

1/04 Case départ Angry Birds - Le Film - film d'animation Instinct de survie

2/04 Banger - film français entre comédie, thriller et musique avec Vincent Cassel, Mister V et Laura Felpin Né quelque part Ce qui nous lie Deux mois En corps

3/04 Nightswim King Kong

4/04 Total Recall Un Flic à la maternelle

8/04 Action ou Vérité (version longue)

9/04 Chacun chez soi

10/04 Frozen Hot Boys - film dramatique thaïlandais

15/04 Boyz'n the Hood la loi de la rue Chair de poule- le film The Tourist

17/04 Chicago Astérix & Obélix : Mission Cléopâtre

18/04 iHostage - thriller néerlandais

21/04 Pangolins Chemins de Vie - film documentaire

23/04 Bullet Train Explosion - reboot du thriller culte Super Express 109 par le réalisateur Shinji Higuchi (Shin Godzilla)

25/04 Ravage - thriller brutal avec Tom Hardy réalisé par Gareth Evans (The Raid) Seul au monde Indiana Jones 4 The Truman Show

26/04 Alvin et les Chimpunks 1 à 4 La belle étincelle

28/04 Le Pacificateur

30/04 Exterritorial



Toutes les séries d'avril 2025

Pour les sorties inédites séries Netflix d'avril 2025, il va falloir retenir votre souffle et réservez plusieurs de vos journées pour regarder toutes les additions. Il y aura en effet différents (très) gros temps forts à commencer par les adieux de shows télévisés populaires avec YOU Saison 5 et How to Sell Drugs Online (Fast) Saison 4. Et il faut en profiter car ce sera les derniers épisodes.

Après le carton de la saison 6, Netflix a annoncé la diffusion de Black Mirror Saison 7 qui, selon le créateur, sera un retour aux sources avec un mélange des genres et des styles. Si vous n'avez pas peur des poupées tueuses, les saisons de série Chucky débarquent aussi dès le 6 avril 2025. Les abonnés Paramount+ y ont également eu le droit en mars. Vous aimez l'animation ? Les sorties Netflix d'avril 2025 seront complétées avec Devil May Cry, Jurassic World: La Théorie du Chaos Saison 3, Black Clover, The Apothecary Diaries ou encore Astérix & Obélix : Le Combat des chefs.

1/04 The Apothecary Diaries - saison 1 - série d'animation Boruto : Naruto Next Generations - saisons 17 à 21 - série d'animation

3/04 Devil May Cry - série d'animation sur la licence de jeu vidéo culte PULSE Jurassic World: Chaos Theory - saison 3 - série d'animation Histoires d’amour & d’autisme - série-documentaire sur les relations amoureuses chez les personnes autistes

4/04 KARMA - nouveau Kdrama avec Park Hae-soo

6/04 Witchwatch - saison 1 nouvel épisode - série d'animation Chucky - premières saisons

7/04 Blippi découvre les métiers - série jeunesse Kill Tony or Be Killed - série comique / stand-up

8/04 How to Sell Drugs Online (Fast) - saison 4 finale The Clubhouse : Un an avec les Red Sox - série documentaire

9/04 L’école des Licornes - saison 3 - série d'animation Mauvaise influence : Les dérives du kidfluencing - série documentaire

10/04 Black Mirror - saison 7 MOONRISE - série d'animation

11/04 El Jardinero

15/04 Le Dôme de verre - nouvelle série suédoise à suspense L’auberge bizarre de Kian - série de divertissement / téléréalité Le livre perdu des sortilèges : A discovery of witches - saisons 1 à 3 Black Clover - série d'animation

16/04 Project UFO - saison 1

17/04 La nouvelle vie de Ransom Canyon - saison 1

20/04 Mare fuori : The Sea Beyond - saisons 1 à 3 Hacks - saison 1

21/04 Pangolin : Chemins de vie - série documentaire

23/04 Carlos Alcaraz A Mi Manera - série documentaire sur le joueur de tennis

24/04 YOU - saison 5 finale

28/04 Chef's Table : Legends - série documentaire / téléréalité culinaire

30/04 Astérix & Obélix : Le combat des chefs - nouvelle série d'animation par Alain Chabat L'Éternaute - saison 1 - série de science-fiction adaptée de la BD culte de Hector Oesterheld Turning Point : La guerre du Vietnam - série documentaire



Source : Netflix.