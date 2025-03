Apple TV+ vous réserve encore un mois de qualité en avril 2025 avec des nouveautés prometteuses. Découvrez le programme avec nous dès maintenant, on connaît les premières sorties.

Ça y est, on peut dire que le mois de mars est déjà bien entamé. Les plateformes de SVOD en ont encore sous le coude pour les jours à venir. Cela dit, ça ne nous empêche pas de déjà nous préparer pour les sorties d'avril. Aussi, si vous en avez marre de ce qui sort sur Netflix, peut-être trouverez davantage votre bonheur sur un concurrent qui ne cesse gagner en popularité. On parle bien sûr d'Apple TV, qui vous réserve encore de belles choses.

Les films Apple TV+ confirmés en avril 2025

Commençons par les productions au long cours ! Ou plutôt, la production. Jusqu'à présent, Apple TV+ n'a annoncé d'une seule nouveauté en matières de film sur la plateforme. Si vous aimez les drames et la cuisine, alors Carême a toutes les chances de vous plaire. Au casting, on sait déjà qu'on retrouvera Benjamin Voisin (Été 85, Illusions Perdues) dans le rôle-titre. Comptez également sur les performances de Micha Lescot, Jérémie Renier, Lyna Khoudri et Alice Da Luz.

30/04 Carême — film français racontant comment Antonin Carême est devenu le premier au monde, reconnu maître de l’art culinaire.



Benjamin Voisin dans Carême. © Apple TV+.

Toutes les séries confirmées pour avril 2025

Ça commence aussi doucement côté séries. Sur ce marché, Apple TV+ a prouvé plus d'une fois son savoir-faire. La plateforme enchaîne les succès avec ses productions originales, de Ted Lasso à Severance. En avril, c'est un nouveau programme qui démarre avec la série dramatique Vrais voisins, faux amis. Créée par Jonathan Tropper, cette série Apple TV+ met John Hamm (Mad Men) en vedette. Si vous voulez quelque chose de plus léger, alors Government Cheese devrait davantage vous plaire.

11/04 Vrais voisins, faux amis — après avoir été viré, un ancien gestionnaire de fond décide de cambrioler ses voisins mais tombe sur des secrets qui n'auraient jamais dû être découverts.



16/04 Government Cheese — dans cette mini-série comique, Hampton Chambers retrouve sa famille après sa sortie de prison, mais tout ne se passe pas comme prévu.