Netflix nous réserve encore de jolies choses pour le mois de mars 2025, avec notamment Scarface, Ad Astra ou Le petit Spirou côté films, ainsi que l'intégrale de Rick & Morty fraîchement déployée. Et la plateforme SVOD au N rouge n'entend pas s'arrêter en si bon chemin, avec de gros programmes à venir en avril 2025. Voici donc toutes les sorties confirmées pour le mois prochain niveau films et séries.

Tous les films Netflix confirmés pour avril 2025

Comme la tradition le veut, commençons d'abord pour un listing des films qu'on attend chez Netflix pour avril 2025. En l'occurrence, nous avons avant tout deux vedettes qui se place à un extrême et l'autre du mois prochain. Dès le 2 avril arrive en effet Banger, une comédie musicale réalisée par So Me, avec un très joli casting comptant notamment l'excellent Vincent Cassel, Mister V, ou encore Laura Felpin. Le film nous contera l'histoire de Scorpex, un DJ autrefois très en vogue, mais aujourd'hui has been, qui va travailler avec la DGSI pour faire tomber Vestax, son rival au summum de sa célébrité.

Pour l'autre film vedette du mois prochain sur Netflix, on effectue un saut jusqu'au 25 avril avec Ravage. On passe cette fois à un film d'action/thriller brutal réalisé par Gareth Evans (The Raid), avec dans le rôle principal Tom Hardy (Mad Max). Un film qui devrait clairement valoir le détour, si l'on en croit les bandes annonces à son sujet, comme celle ci-dessous.

Autrement, nous avons droit comme films à venir sur Netflix Frozen Hot Boys, un film dramatique thaïlands programmé le 10 avril, iHostage, un thriller néerlandais, le 18 avril, le film documentaire Pangolins Chemins de Vie le 21 avril, et enfin Bullet Train Explosion, le reboot du cultissime film japonais Super Express 109, le 23 avril.

2/04 Banger : film français entre comédie, thriller et musique avec Vincent Cassel, Mister V et Laura Felpin



10/04 Frozen Hot Boys - film dramatique thaïlandais



18/04 iHostage - thriller néerlandais



21/04 Pangolins Chemins de Vie - film documentaire



23/04 Bullet Train Explosion : reboot du thriller culte Super Express 109 par le réalisateur Shinji Higuchi (Shin Godzilla)



25/04 Ravage : thriller brutal avec Tom Hardy réalisé par Gareth Evans (The Raid)



Les sorties séries confirmées d'avril 2025

Le festival des sorties confirmées sur Netflix en avril 2025 est loin d'être terminé, car le programme est aussi extrêmement chargé côté séries, avec de nombreux programmes qui pourraient définitivement valoir le détour. À commencer dès le 3 avril avec notamment Devil May Cry, qui fait son grand retour dans une série d'animation qui s'annonce SSSexy. Le même jour, nous avons également la très solide série Jurassic World: Chaos Theory, qui revient pour une Saison 3. Le 10 avril, la série événement Black Mirror marque également son grand retour avec une Saison 7 qui s'annonce comme un cryptique retour aux sources.

Comme autres séries vedettes à venir sur Netflix le mois prochain, nous avons ensuite, car toutes les bonnes choses ont hélas une fin, l'ultime saison de You, l'emblématique thriller psychologique de la plateforme SVOD au N rouge. Avril 2025 se termine enfin sur les chapeaux de roue le 30 du mois, avec deux séries très prometteuses. D'un côté, Asterix & Obelix: Le Combat des Chefs, dirigée par nul autre qu'Alain Chabat, et de l'autre L'Éternaute, adaptée de la BD science-fiction culte et éponyme d'Hector Oesterheld.

D'autres séries à venir le mois prochain sur Netflix peuvent par ailleurs valoir le détour en fonction du public, comme The Clubhouse le 8 avril, la saison 3 de l'École des Licornes le 9 et enfin la saison 1 de Project UFO le 16. Pour le reste du programme, voici la liste détaillée des séries confirmées à venir sur la plateforme :

3/04 Devil May Cry : série d'animation sur la licence de jeu vidéo culte. PULSE Jurassic World: Chaos Theory Saison 3 Histoires d’amour & d’autisme : série-documentaire sur les relations amoureuses chez les personnes autistes



4/04 KARMA : nouveau Kdrama avec Park Hae-soo.



7/04 Blippi’s Job Show



8/04 HOW TO SELL DRUGS ONLINE (FAST) saison finale The Clubhouse: Un an avec les Red Sox



9/04 L’école des Licornes Saison 3



10/04 Black Miror - Saison 7 MOONRISE



15/04 Le Dôme de verre : nouvelle série suédoise à suspense L’auberge bizarre de Kian



16/04 Project UFO Saison 1



17/04 La nouvelle vie de Ransom Canyon Saison 1



24/04 You Saison Finale



30/04 ASTERIX & OBELIX : LE COMBAT DES CHEFS : nouvelle série d'animation par Alain Chabat L'Éternaute : série de science-fiction adaptée de la BD culte de Hector Oesterheld.



