Le mois de mars est sur le point de toucher à sa fin. C'est donc l'heure des dernières sorties sur les plateformes de de SVOD. Les téléspectateurs se tournent souvent par défaut vers Netflix. Pourtant, c'est loin d'être le seul acteur du secteur. Un autre gros concurrent accueille des nouveautés cette semaine. Alors découvrez avec nous ce qui vous attend ces prochains jours sur Prime Video.

Un nouveau film avec une star sur Prime Video

Prime Video finit le mois de mars doucement. Un seul film rejoindra le catalogue cette semaine et il pèse lourd pour la plateforme. De fait, il s'agit de Holland, la nouvelle production avec Nicole Kidman à l'affiche. L'actrice y incarne une enseignante et mère au foyer menant une vie d'apparence parfaite avec son mari Fred (Matthew Macfadyen) et leur fils Harry (Jude Hill). Seulement, elle finit par soupçonner que quelque chose ne tourne pas rond dans leur existence. Avec son collègue Dave (Gael García Bernal), elle va tenter de percer les secrets de son mari. Présenté à l'occasion du festival South by Southwest, Holland a reçu un accueil plutôt froid. Néanmoins, si vous aimez les thrillers, vous pourriez y trouver votre compte.

27/03

Holland — thriller dans une communauté reculée avec Nicole Kidman en vedette.

Le retour d'une série appréciée pour finir mars 2025 en beauté

Prime Video ne vous surcharge pas non plus en matière de série pour cette dernière semaine de mars. Cela dit, la plateforme de SVOD vous promet une conclusion en beauté pour un programme très apprécié : Bosch Legacy. L'ancien inspecteur de Los Angeles reconverti en détective privé à encore une enquête à mener. Jeudi prochain, retrouver Titus Welliver dans le rôle-titre pour les derniers épisodes de la série policière. Mais ne désespérez pas ! Bien que ce soit la fin pour Harry Bosch, il ne tire pas entièrement sa révérence. L'homme fera une apparition dans le futur spin-off centré sur un nouveau personnage.

27/03

Bosch: Legacy | saison 3 — la dernière saison de la série policière à succès.