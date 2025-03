YOU Saison 5 sera disponible sur Netflix à partir du 24 avril 2025, et après cela, vous ne reverrez plus Joe Goldberg. On ne sait pas encore le sort qui sera réservé au personnage incarné par Penn Badgley (Gossip Girl), mais les abonnés seront bientôt fixés. Pour cette conclusion, Joe Golberg reviendra dans la ville qui ne dort jamais, New-York, mais la vie heureuse qu'il mène là-bas pourrait bien basculer et les erreurs de son passé pourraient précipiter sa chute.

La saison 5 de YOU sera l'un des moments importants des nouveautés Netflix de 2025. Mais on vient d'apprendre qu'une autre série très appréciée est en passe de se terminer, quelques jours seulement avant YOU. Le show allemand How to Sell Drugs Online (Fast) co-créé par Philipp Käßbohrer et Matthias Murmann sera bientôt de retour pour une saison 4, qui sera la toute dernière.

Cette série originale Netflix a une histoire insolite basée sur une vraie affaire qui a eu lieu en 2015 Leipzig en Allemagne. Maximilian, un jeune lycéen de 19 ans, est parvenu à écouler pour plus de 4,1 millions d'euros en vendant différentes drogues depuis... sa chambre ! Ce dernier a en effet utilisé le darkweb pour se bâtir un empire, avant de finir par se faire arrêter.

Et c'est ce postulat qui a servi à la série Netflix How to Sell Drugs Online (Fast), qui est en actuellement rendue à sa troisième saison. À travers une nouvelle bande-annonce, la plateforme de streaming vidéo acte la fin du show télévisé avec la diffusion de la dernière saison 4 dans les sorties Netflix mensuelles d'avril 2025. Cette conclusion sera en effet visible à partir du 8 avril 2025 et on connaît déjà les grandes lignes du scénario.

How to Sell Drugs Online (Fast) Saison 4 dans les sorties d'avril 2025

Avant la sortie le 8 avril 2025 sur Netflix, la saison 4 d'How to Sell Drugs Online (Fast) a dévoilé en détail son synopsis officiel. « Moritz sort de prison après quatre années sous les barreaux, impatient de créer son propre business (légal cette fois !). Mais, contrairement à ses idées commerciales, le monde a évolué en son absence, et Dan a fait de BonusLife une start-up prospère dans le domaine des compléments alimentaires. Il figure dans la liste des 30 meilleurs entrepreneurs de moins de 30 ans et mène la vie dont Moritz a toujours rêvé. Furieux, ce dernier apprend que Lenny ne travaille pas seulement chez BonusLife, mais qu'il possède également la moitié de l'entreprise. Moritz n'a qu'une idée en tête : prendre le contrôle de BonusLife, quoi qu'il en coûte… ». Jusqu'à maintenant, les retours sur la série ont été très positifs sur Rotten Tomatoes et IMDb.

Source : YouTube Netflix France.