Netflix annonce régulièrement de nouveaux programmes maison. À l'instar de ses concurrents, comme Apple TV ou Disney+, la plateforme mise beaucoup sur ses exclusivités. Certaines en deviennent de véritables vitrines. Toutefois, quand il s'agit de séries, il faut aussi faire face à l'évidence : toutes les bonnes choses ont une fin. Ainsi, Néné dira au revoir prochaine à l'une de ses séries les plus appréciées. Le trailer est déjà là.

Un final tendu pour cette série Netflix adorée

Netflix vous connaît. La plateforme sait avec quelle fascination le public s'intéresse aux crimes et aux tueurs en série. Les programmes documentaires sur des figures emblématiques s'y multiplient. Mais, ce qui plaît encore davantage aux gens, ce sont les formes fictionnelles. Alors, quand Néné tombe sur l'adaptation des romans de Caroline Kepnes mettant en scène un certain Joe Goldberg, il se dit banco, et à raison.

Née sur la chaîne Lifetime, la série You a ensuite fait le bonheur de Netflix. Mais, après quatre saisons rythmées par les sombres desseins de Joe, les fans vont devoir dire au revoir au stalker qui n'a pas peur de se salir les mains. Le thriller psychologique co-dirigé par Greg Berlanti et Sera Gamble tirera sa révérence le mois prochain avec une cinquième et ultime saison.

Ce dernier chapitre de You marquera un retour aux sources pour Joe Goldberg, toujours incarné par Penn Badgley. Le terrible protagoniste de la série Netflix revient à New York après avoir quitté Londres en compagnie de Kate (Charlotte Ritchie). Mais fuir la ville britannique n'aura pas suffi pour chasser les fantômes qui le hantent depuis des années.

Dans cette cinquième saison de You, Joe va rencontrer de nouveaux personnages, dont Bronte (Madeline Brewer) une dramaturge à l'esprit libre qui va le plonger dans une nostalgie dangereuse. Ainsi, vous vous en doutez, il nourrira de nouvelles obsessions pour lesquels il sera prêt à courir tous les risques. Seul ombre au tableau : une notoriété nouvelle qui va compliquer son anonymat habituel. Comment va-t-il s'en sortir cette fois ? Vous le saurez le 24 avril 2025 sur Netflix.