Netflix donne un nouvel aperçu frais et prometteur d'une de ses prochaines séries. C'est non seulement culte, mais ça arrive bientôt sur la plateforme.

La programmation SVOD nous promet pas mal de jolies nouveautés en ce mois de mars. Que ce soit Prime Video, Apple TV+, Disney+ ou encore Max, vous aurez l'embarras du choix ! Mais, déjà, les plateformes commencent à préparer la suite des festivités. Netflix date enfin une de ses séries les plus attendues de 2025 avec un trailer qui promet !

Une série qui s'annonce culte sur Netflix

Par Toutatis ! Les irréductibles Gaulois seront bientôt de retour à l'écran. Netflix a depuis longtemps montré son intérêt pour les productions françaises, apportant son soutien à de nombreux projets. Cette fois, c'est du côté de la bande-dessinée culte Astérix et Obélix que la plateforme s'est tournée. La mini-série Le Combat des Chefs arrivera sous peu, comme le dévoile sa bande-annonce officielle.

Astérix et Obélix : Le Combat des Chefs adaptera l'album du même nom paru en 1966. Pour succéder à René Goscinny et Albert Uderzo, c'est une bande bien aguerrie sur le sujet qui s'est attelée à en faire une série pour Netflix. Co-écrite par Benoît Oullion et Pierre-Alain Bloch, elle promet déjà beaucoup d'humour de la part des auteurs du cahier de jeu Burger Quiz tiré du jeu télé animé par... Alain Chabat !

Celui qui incarnait Jules César dans Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre revient à l'un de ses plus grands succès en co-réalisant cette mini-série de 5 épisodes avec Fabrice Joubert. Ce dernier s'est déjà illustré sur de nombreux projets à succès, notamment pour son travail sur la licence Moi, Moche et Méchant. Ainsi, Le Combat des Chefs aura droit à une animation 3D moderne, inspirée des albums des années 1960-1970.

Le trailer de la série Netflix Astérix donne également un nouvel aperçu du casting. Alain Chabat multiplie les casquettes en endossant le rôle du petit Gaulois moustachu. Pour le seconder, il peut compter sur Gilles Lellouche dans le rôle d'Obélix. Pour les entourer, on retrouve un beau panorama du cinéma français, avec la participation d'Anaïs Demoustier, Laurent Lafitte, Alexandre Astier ou encore Géraldine Nakache.

Préparez-vous à une belle aventure, drôle et rafraîchissante ! Cette mini-série Astérix et Obélix racontera comment, après que Panoramix a perdu la mémoire sur un coup de menhir, Abraracourcix est défié par un chef d'une tribu gallo-romaine. Jules César tire évidemment les ficelles en coulisses, sautant sur la moindre occasion de faire tomber les irréductibles. Le Combat des Chefs, ça sort le 30 avril 2025 sur Netflix.