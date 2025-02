Le programme des prochaines semaines se dessine pour les catalogues de SVOD. On a vu ce qui nous attendait en mars sur Prime Video, Apple TV+, Disney+, Max et, bien sûr, Netflix. Toutefois, les nouveautés se précisent également pour les mois qui suivent. Ainsi, un film phénomène donne enfin sa date exacte de sortie sur la plateforme au N rouge au travers d'un trailer qui frappe fort.

Un film d'ampleur arrive sur Netflix

Quatre ans après son annonce, le nouveau film de Gareth Evans trouve enfin sa place dans le calendrier des nouveautés Netflix. L'homme derrière The Raid, qui a aussi travaillé sur la série Gangs of London, revient cette année avec un film événement dans la veine de ce qu'on lui connaît. Ça s'appelle Ravage (Havoc en vo) et ça arrive le 25 avril 2025 sur la plateforme.

Pour cette nouvelle production, Netflix a mis les moyens. On retrouve des noms d'exception en coulisses, comme celui de Tyler Bates. Ce compositeur collabore depuis trente ans sur des productions variées, mais souvent punchy. Entre 300, Deadpool, John Wick ou encore Five Nights at Freddy's, il traverse les univers. Il a d'ailleurs déjà travaillé sur la bande son de jeux, comme God of War Ascension ou encore Far Cry New Dawn. Ça pose déjà le décor pour Ravage.

En tête d'affiche de Ravage, on retrouve Tom Hardy. De Bronson à Mad Max Fury Road, en passant par Dunkerque et Venom, l'acteur est un habitué des rôles costauds. Ici, il incarne Walker, un policier chargé de sauver le fils du président sur fond de trafic de drogue et de corruption. Pour l'accompagner dans sa prestation, on peut mentionner la présence de Forest Whitaker et Timothy Olyphant au casting. Les habitués de Netflix reconnaîtront également Jessie Mei Li, la vedette de Shadow and Bones.

Pour Ravage, Gareth Evans et ses équipes ont posé leurs caméras à Cardiff, au Pays de Galles. Ce film serait une des plus grosses productions tournées dans le pays. Le tournage s'est concrètement terminé fin 2021, mais quelques reshoots ont été commandés par la suite, achevées en juillet 2024. Le film est à retrouver le 25 avril prochain sur Netflix.